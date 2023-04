Importante notizia per milioni di italiani. C’è una novità in arrivo sul cosiddetto cambio gomme, infatti bisognerà optare per qualcosa di differente come ha ricordato Il Fatto Quotidiano. La data da segnare sul calendario è il 15 aprile, infatti in questo giorno ci sarà una variazione prevista dopo mesi. Ormai ci stiamo avviando verso l’estate, quindi anche sulle automobili occorrerà adattare gli pneumatici a questa nuova stagione. E quindi c’è da registrare questo cambiamento significativo.

Gli automobilisti dovranno necessariamente fare il cambio gomme per evitare problemi di non poco conto. Dal 15 aprile ci si dovrà mettere in regola al fine di evitare spiacevoli conseguenze, che consistono in determinate sanzioni di cui ve ne parleremo a breve. Finora molti hanno usato degli pneumatici totalmente diversi, ovvero quelli relativi all’inverno, le gomme termiche, ovvero M+S. E c’è una motivazione molto importante alla base di questo cambiamento obbligatorio.

Cambio gomme, dal 15 aprile importante novità

Il Fatto Quotidiano ha fatto sapere che il cambio gomme dovrà avvenire a partire dal 15 aprile “per una questione di sicurezza, dal momento che cambiando le condizioni climatiche e quindi anche quelle dell’asfalto, le invernali non possono garantire le stesse performance, come per esempio una sufficiente riduzione degli spazi di frenata”. Ed è fondamentale anche rispettare il codice della strada, se è presente sugli pneumatici una velocità minore in riferimento al libretto di circolazione.

Se questo codice della velocità è identico o maggiore di quello presente sul libretto, le forze dell’ordine non provvederanno a comminare sanzioni al guidatore. Altrimenti, occorrerà sborsare una somma che varia da 422 euro a 1.734 euro a causa della multa. Non bisognerà comunque rispettare questo obbligo di passare agli pneumatici estivi entro il 15 aprile, ma da questo giorno e fino al mese successivo si potrà farlo senza avere il rischio di dover essere sanzionati. Ma non è tutto.

Non ci sarà bisogno di cambiare le gomme nel momento in cui sono stati scelti degli pneumatici che siano all season, ovvero che valgano per primavera, estate, autunno e inverno. Quelle invernali erano stato messe il 15 novembre 2022, ora 5 mesi dopo si cambia nuovamente.