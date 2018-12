Incidente quasi cinematografico a Poprad, in Slovacchia. Una BMW dopo essere uscita leggermente di strada ha spiccato il volo evitando solo di un soffio il soffitto di una galleria. Il video è stato pubblicato dalla polizia sulla sua pagina Facebook. L’incidente ha una dinamica da scena da videogame GTA o da Fast & Furious. In poche ore il filmato è stato visto più di 1,6 milioni di volte sui social.

Nel video le incredibili immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza dell'autostrada poste nei pressi del tunnel Borik, una galleria vicino alla città di Poprad, dove poco prima delle cinque del mattino stava transitando l'automobile, una BMW, protagonista dell'incidente.











Sole ferite lievi per l'uomo alla guida – Alla guida dell'auto c'era un 44enne, da solo in macchina, che alla fine se l'è cavata solo con feriti lievi e alcune escoriazioni, senza nessuna frattura o trauma importante. L'uomo, che è risultato negativo all'alcol test, ha perso il controllo della sua vettura, probabilmente per un colpo di sonno. In pochi attimi, come si vede nel video, la BMW si è spostata lentamente sul bordo destro della carreggiata, colpendo un dispositivo sopraelevato a pochi metri dall'ingresso nel tunnel che ha fatto da trampolino.













La vettura è volata in aria andandosi a schiantate sul muro d'ingresso della parte superiore della galleria. A seguito dell'impatto l'auto è ricaduta sull'asfalto dopo aver fatto un giro di 360 gradi su se stessa. Fortunatamente quel tratto autostradale non era particolarmente trafficato in quel momento e nessun altro veicolo è stato coinvolto nell'incidente. Un automobilista che sopraggiungeva, e che probabilmente avrà fatto fatica a credere alla scena appena vista, ha avuto il tempo di fermare la sua vettura e accendere le luci d'emergenza per avvisare chi sopraggiungeva.







Il precedente – Nella località di Sant’ana negli USA, una vettura è stata protagonista di un incredibile incidente dove il veicolo è letteralmente volato dentro il secondo piano di una abitazione. Per fortuna, nonostante lo spettacolare impatto, i due occupanti del mezzo sono rimasti soltanto lievemente feriti e successivamente sono stati liberati e portati in salvo dai soccorritori. La dash cam presente in un’altra vettura ha immortalato il momento del terribile, quanto spettacolare volo.

