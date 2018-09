Follia Laura Pausini in concerto. Si è sentito in tutto lo stadio: pubblico sconvolto

Sono passate sette lunghe settimane da quando il Fatti Sentire World Wide Tour di Laura Pausini ha fatto il suo debutto dal Circo Massimo di Roma. Da quel momento la cantante italiana più famosa al mondo ha lasciato il nostro paese, per iniziare un lungo viaggio per tutta l’America e l’America Latina. La tournée ha collezionato un sold out dietro l’altro, passando per le città più importanti del continente, e rendendo l’artista, e l’Italia, orgogliosa più che mai. Adesso, dopo l’ultimo show al Radio City Music Hall di New York, che è stato un vero e proprio successo, la romagnola è tornata a casa, pronta a ripartire in giro. Ed è stato proprio da Milano, lo scorso 8 settembre, che Laura è tornata a cantare sui nostri palcoscenici, con ben quattro date tutte sold out al Mediolanum Forum di Assago. La Pausini, ancora una volta, ha creato uno show da fare invidia ai più grandi artisti di calibro internazionale, e tutti, ma proprio tutti, vogliono vederla dal vivo. (Continua a leggere dopo la foto)



Del resto, si sa, la cantante si concede con tutta sé stessa la suo fedele pubblico, e la sua grinta, e naturalmente la sua voce e la sua umiltà, sono leggenda. Proprio durante la seconda tappa milanese del tour la cantante ha lasciato tutti senza parole. Ma cosa è successo? È presto detto. Laura nazionale mentre stava cantando Frasi a Metà, ha urlato: “Tr*ia“. Non è la prima volta che durante Frasi a Metà la Pausini sbrocca. Ad Amici la cantante ha rivelato che il brano è dedicato ad una sua ex amica e in trasmissione se ne uscì con un bellissimo: “Ascoltala e vaffanc**o“.

Solo la scorsa settimana, durante una delle tappe milanesi del tour, Laura Pausini si era resa protagonista di un altro siparietto che in brevissimo tempo ha fatto il giro del web. Durante la performance la cantante ha notato tra il pubblico Rodrigo Alves. Il Ken umano, così chiamato per la somiglianza con il fidanzato di plastica di Barbie acquisita grazie agli oltre sessanta interventi di chirurgia estetica cui si è sottoposto, ha una vera e propria passione per la cantante. Come detto, la Pausini si è accorta della presenza del brasiliano e gli ha dedicato qualche minuto.

“Non è la prima volta che vieni a vedermi, sei molto gentile – ha detto la Pausini durante il concerto – Ho visto che mi hai scritto su Instagram una volta. Sei molto gentile… Dopo me lo spiegherai, giustamente ognuno fa quello che gli pare, però forse eri bello anche prima''. Poi la battuta: ''Ma, funziona tutto li?''. Chiede tra le risate del pubblico. Alla risposta di Ken che indica il cuore, lei sottolinea: ''L’importante è il cuore. Bravo, grande! Facciamo un applauso, l’importante è che ci sia il cuore''.

