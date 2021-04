Ancora due giorni di caldo anomalo, poi la colonnina di mercurio comincerà a scendere, via via sempre più in basso fino a raggiungere valori addirittura sotto la media del periodo. Sarà proprio nel corso del weekend di Pasqua che il tempo subirà un radicale cambiamento.

Il team del sito www.iLMeteo.it informa che fino a venerdì il sole sarà prevalente su gran parte delle regioni e le temperature continueranno a misurare valori fino a 25-27°C al Centro-Nord, come a Bologna, Bolzano, Milano, Padova, Mantova, Firenze, Prato, qualche grado in meno invece al Centro e al Sud.

Da sabato la situazione muterà. Un fronte instabile dal Nord Europa, sospinto da correnti fredde, farà irruzione sull’Italia dalla porta della Bora (Alpi Giulie). L’aria più fredda in arrivo si mescolerà con quella più calda preesistente creando le condizioni necessarie per lo sviluppo di temporali accompagnati da grandine. Continua dopo la foto















Dal pomeriggio della vigilia di Pasqua, le precipitazioni interesseranno velocemente dapprima il Triveneto, poi diffusamente le regioni centrali adriatiche, gli Appennini, la Toscana e le zone interne del Lazio per poi raggiungere pure Campania a Puglia. Dalla sera i venti freddi di Bora e Grecale dilagheranno su tutte le regioni. Continua dopo la foto















La domenica di Pasqua sarà caratterizzata da un crollo delle temperature che perderanno anche 10-12°C rispetto ai valori di questi giorni. Nonostante il clima decisamente più fresco e ventoso, il bel tempo sarà prevalente salvo ultime precipitazioni mattutine al Sud, ma anche sulla Sardegna meridionale e sul Piemonte più occidentale. Continua dopo la foto











Venerdì 2. Al nord: bel tempo. Al centro: molte nubi su coste laziali a Sud Sardegna. Al sud: qualche rovescio sulle Murge e in Basilicata. Sabato 3. Al nord: veloci rovesci o temporali sul Triveneto. Al centro: peggiora dal pomeriggio con temporali. Al sud: peggiora dal pomeriggio su Campania e Puglia. Domenica di Pasqua con crollo termico e ultime piogge al Sud, più asciutto altrove

