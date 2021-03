Meteo Italia, le previsioni per Pasqua e pasquetta. Buone notizie, ma non per tutti

Meteo Italia, la primavera sta arrivando? Il Bel Paese non trova ancora pace. Le temperature sembrano ancora non voler dare tregua alla luce di settimane interessate ancora da qualche pioggia sparsa sul territorio e cieli nuvolosi. Ma la domenica delle Palme sarà caratterizzata dal bel tempo su tutta l’Italia con alle porte il noto anticiclone africano pronto a riscaldare le temperature.

Un weekend baciato dal sole? Per domenica 28 marzo il centro-nord del Veneto e in Friuli così come le montagne abruzzesi vedranno finalmente il ritorno di temperature più miti. Resta ancora un velo di foschia su Emilia-Romagna come sull'entroterra della Toscana e del nord del Lazio. Ma il cambiamento sembra essere alle porte non solo in vista dell'ora legale.















Piogge sparse ancora sulle Alpi, Prealpi. Lombardia, Nordest e Liguria di Levante, anche se la perturbazione sembra essere pronta ad allontanarsi verso sud-est. Quindi qualche residuo di instabilità anche nel Centro-sud con temperature in temporaneo calo al Nord. Ma nulla è perso perchè alcune Regioni italiane verranno baciate presto dal sole raggiungendo anche i 20°C.















E in vista della settimana di Pasqua le temperature sono previste in aumento, con picchi verso i 25°C. Quindi i cieli sembrano tornare più sereni e il tempo maggiormente stabile e soleggiato soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Il Nord Italia dovrà ancora pazientare un po' per lasciare a casa gli ombrelli. Tutto questo fino a lunedì 29 marzo quando arriverà l'anticiclone africano.









Quindi non resta che attendere una maggiore stabilità atmosferica in previsione di punte massime fin verso i 26 gradi centigradi per tutta la settimana fino a Pasqua. E dal sito Meteo.it si apprende che il sole non abbandonerà il Bel Paese anche i primi del mese di aprile, quando le regioni verranno interessate da temperature tra i 25/26°C, soprattutto su Toscana, Emilia Romagna, Sardegna, Sicilia.

