Meteo Italia, crollo termico e temperature in picchiata. E arriva la neve

L’Italia sta per piombare in pieno autunno. L’estate lascerà il posto nei prossimi giorni a una serie di perturbazioni tipiche della stagione autunnale le quali, sospinte da venti meridionali e alimentate da aria fresca, provocheranno precipitazioni a tratti abbondanti, ma non solo piovose. Tra venerdì 25 e domenica 27, infatti, un vortice ciclonico ricolmo di aria fredda polare si tufferà nel Mediterraneo facendo crollare le temperature che, dal sopra media di questi giorni, sprofonderanno sotto la norma di quasi 7°C. E con il freddo, arriverà anticipatamente anche la neve.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che la neve a settembre non è del tutto una rarità, già nel 2017 e ancora 2015, 2011 e poi 2010 e 2007 la dama bianca imbiancò molte località al di sotto dei 1400 metri (come Cortina d'Ampezzo ad esempio), ma è pur sempre un evento degno di nota e affascinante.















L'ingresso di correnti gelide atteso con l'intensa perturbazione di venerdì 25, oltre ai termometri farà crollare anche lo zero termico che si attesterà attorno ai 1700 metri sulle Alpi. Ma non sempre (anzi, raramente) lo zero termico corrisponde alla quota neve (ovvero l'altitudine in cui si vedrà nevicare), per cui i fiocchi bianchi tra le prime ore di sabato e la giornata di domenica potrebbero scendere fin sotto i 1300 metri, specie a ridosso dei confini alpini.















Qualche spruzzata di neve potrebbe interessare anche località come Cortina d'Ampezzo e le maggiori mete turistiche invernali al di sopra dei 1300-1500 metri. Queste le previsioni nel dettaglio: Martedì 22 – Al nord: instabile con precipitazioni un po' ovunque; Al centro: rovesci e temporali su regioni tirreniche, Umbria e Marche, locali in Abruzzo; Al Sud: piogge in Sicilia e sul Salento, più sole altrove.











Mercoledì 23 – Al nord: più piogge su Alpi, Prealpi e Nordest. Al centro: perturbato su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud: piogge su Sicilia interna e Salento. Giovedì 24 – Al nord: dal bel tempo a forti piogge dal pomeriggio/sera. Al centro: peggiora in Toscana con maltempo, più sole altrove. Al sud: soleggiato. Da venerdì maltempo dal centronord verso il sud, calo termico.

