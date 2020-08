Meteo Italia, l’estate è solo un ricordo: temporali e maltempo in arrivo. Quando e dove

A quanto pare è stato pronosticato l’happy ending dell’estate 2020, il maltempo è dietro l’angolo. Ecco le previsioni per il weekend e per i primi giorni di settembre. L’alta pressione che in questi giorni ha riportato un tempo più soleggiato e caldo, anche se denso e afoso, sta per abbandonare per un periodo buona parte dell’Italia. Da questo venerdì il clima mostrerà un peggioramento che andrà ad intensificarsi nel corso del fine settimana.

Il team del sito www.iLMeteo.it allerta che oggi vigono condizioni di bel tempo con caldo afoso su molte regioni, con qualche piccolo rischio di precipitazioni sul Triveneto. Da Venerdì prenderà vita un'intensa fase di maltempo dal sapore di autunno; rovesci temporaleschi con grandinate bombe d'acqua si scaglieranno tutte le Alpi e le Prealpi con rischio idrogeologico. Nel weekend il maltempo si porterà anche al Centro (Domenica su Toscana, Umbria e Lazio). Per la prossima settimana non ci sono dubbi, un lunedì con maltempo diffuso.





























Quello del 28 agosto 2020 sarà un venerdì super temporalesco su Alpi, Prealpi e zone pianeggianti del Nordovest. Sabto non sarà da meno, il maltempo continuerà a toccare diffusamente tutta la zona alpina e prealpina mediante piogge abbondanti e rischio idrogeologico. I temporali si diffonderanno anche sulla Liguria sul resto della Pianura Padana, esclusa l’Emilia Romagna, i settori orientali del Veneto e anche delle coste friulane. Sulla restante parte dello stivale invece l’anticiclone subirà incentivi da parte di venti meridionali un fenomeno che farà innalzare ancora i termometri. Un caldo davvero asfissiante che vedrà punte di ben 35°C su molte località italiane. (Continua dopo le foto)









Nella giornata di domenica, la situazione non cambierà minimamente. Si protrarranno i rovesci su Alpi e le Prealpi e temporali sparsi sulla Pianura Padana, stavolta interesseranno anche la Toscana e l’Umbria. Si rinforzano i venti meridionali e lo Scirocco favorirà un’ulteriore intensificazione termica al Centro-Sud toccando pinte di 38°C in Puglia e 36°C sulle Marche. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che assieme alle piogge le temperature caleranno bruscamente sulle regioni settentrionali con valori massimi fino a 20-24°C al Nordovest. Con l’inizio della prossima settimana le cose non andranno meglio. Una perturbazione già da lunedì sarà pronta a dispensare precipitazioni abbondanti dalla Sardegna verso tutto il Centro Italia e quindi il Nordest.

