“Cambia tutto”. Meteo, ci aspetta un weekend ‘assurdo’. Caldo africano e temporali sull’Italia: le previsioni regione per regione

Dobbiamo stare attenti i prossimi giorni ad uscire di casa. Sia per l’eccessivo caldo pericoloso per molti, sia per improvvisi acquazzoni. Come già anticipato si sta attuando una poderosa rimonta dell’alta pressione sub-tropicale che in queste ora sta inviando masse d’aria caldissime direttamente dal deserto algerino. Conseguenza diretta di questa situazione è l’aumento deciso delle temperature che entro sabato raggiungeranno valori di tutto rispetto per la seconda metà di agosto. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che fino a sabato il tempo sarà prevalentemente soleggiato con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso.

Da quello che gli esperti dicono potranno scoppiare improvvisi temporali di calore soltanto sull'arco alpino. I temporali si faranno più frequenti nella giornata di sabato, segno di una diminuzione della pressione. Sotto il profilo termico le temperature saliranno inesorabilmente fino a toccare punte di 37-38°C in Emilia, Lombardia orientale, basso Veneto, Toscana, Umbria, zone interne di Marche e Abruzzo.















Le temperature sono assurde: 39°C sono previsti in Puglia e 40-42°C invece sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. Oltre al caldo si dovrà tenere conto anche dell'afa, a tratti intensa sulle principali città e lungo le coste. Le cose cambieranno radicalmente nella giornata di domenica.















Gli esperti avvisano che sin dalle prime ore di domenica aria più fresca di origine scandinava valicherà le Alpi innescando i primi temporali che nel corso del giorno raggiungeranno presto la pianura della Lombardia per poi spostarsi verso Emilia, Veneto e Friuli Venezia Giulia entro sera/notte. Piemonte e Liguria saranno più protetti anche se non sono da escludere isolati temporali anche qui.











Purtroppo sono temperature che tenderanno a diminuire. Sul resto d’Italia continuerà ad essere caldo e soleggiato. Naturalmente gli avvertimenti sono sempre gli stessi: evitare di uscire nelle ore più calde. Il consiglio è sempre per i più anziani e i più piccoli. Di bere tanto ed evitare di accaldarsi troppo.

