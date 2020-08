Meteo Ferragosto 2020, pioggia su parte dell’Italia. Sorpresa bollente per i prossimi giorni

Meteo, le previsioni sembrano promettere per il meglio. Un’estate 2020 calda, ma non sempre. Molti italiani, in vista della vacanza estiva, hanno avuto notevoli difficoltà per scegliere il momento migliore, armarsi di bagagli e partire. E tra un’incertezza e uno sguardo al meteo, alcuni hanno deciso di accogliere le ferie a partire da Ferragosto. Avranno fatto bene?

Ai dubbi di molti italiani, come sempre, risponde il sito www.iLMeteo.it. Premesse che non volgono per il meglio, per quanto riguarda le giornate di mercoledì e di venerdì. Temporali sparsi, infatti, rischiano di scendere dalle Alpi per spostarsi e colpire le regioni italiane pianeggianti di Piemonte, Lombardia e Veneto. Fuori pericolo sembra restare l'area centro-sud del Paese.















Si deve sempre all'anticiclone africano il merito di riuscire a fare rimanere le temperature medio-alte; via libera ai bagni a mare e alla tintarella, ma non a ungo termine. Infatti le temperature subiranno una temporanea lieve diminuzione al Nord nella giornata di giovedì. Il sud, invece, continuerà a essere baciato dal sole e da temperature anche fin troppo alte.















Oltre i 39°C su Puglia, Sardegna e Sicilia, mentre su Lazio e Toscana si arriveranno a toccare i 36-37°C. E se fino a qualche settimana fa, nessuno avrebbe mai scommesso sulla giornata di Ferragosto, la situazione sembra essersi ribaltata. Infatti, sabato e domenica andranno incontro ai bagni di sole per un weekend all'insegna del divertimento.









E sempre dal team del sito www.iLMeteo.it si apprende che una nuova ondata di calore intenso prevista per il Centro-Sud inizierà proprio a partire dalla prossima settimana, con temperature che potrebbero superare i 43°C su molte regioni. Meno fortunate le altre regioni italiane, che forse vedranno passare qualche nuvola in più sopra la testa.

