Meteo, il super caldo ha giorni contati: pioggia e temporali in arrivo

Un vasto campo anticiclonico di origine africana è riuscito a espandersi su gran parte dell’Italia. Il bel tempo è prevalente e le temperature stanno salendo inesorabilmente. Nei prossimi giorni il campo anticiclonico perderà potenza a partire dalle regioni settentrionali. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che da oggi i temporali torneranno a visitare a macchia di leopardo le zone più settentrionali delle Alpi. Sul resto del Paese il sole sarà prevalente con temperature oltre i 32-33°C su gran parte delle principali città.

Il clima si farà via via più afoso. Mercoledì i temporali si faranno più diffusi sull'arco alpino, specie centrale e orientale e qualcuno potrebbe anche spingersi fin verso le medie e alte pianure di Veneto e Lombardia entro sera. Sole e caldo in ulteriore aumento sul resto delle regioni (35°C a Firenze, Roma, Mantova, Ferrara, Bologna).



















La giornata di giovedì sarà molto simile alla precedente con i consueti temporali sulle Alpi e in serata possibili anche sulle pianure, specie venete e lombarde. Le temperature subiranno un ulteriore incremento con punte di 38°C sulle regioni meridionali peninsulari (Puglia), 40°C su Sicilia e Sardegna (zone interne) e fino a 35°C al Centro-Nord.















Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che venerdì 24 luglio giungerà una perturbazione temporalesca che sin dalle prime ore interesserà il Nord per poi raggiungere anche l'Umbria e le Marche. I fenomeni potranno risultare anche forti e con grandinate. Nel corso del weekend infine la perturbazione sfilerà verso il resto delle regioni centrali, ma perdendo potenza. Il tempo migliorerà al Nord e continuerà ad essere soleggiato al Sud.











Attenzione perché a causa dei contrasti termici in atto non sono da escludere eventi meteo intensi come grandinate, nubifragi e forti colpi di vento. A seguire, le condizioni meteo dovrebbero velocemente migliorare rapidamente, specie nel corso del successivo weekend, regalando giornate decisamente più estive, calde e soleggiate su buona parte dei settori.

