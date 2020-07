In arrivo temporali e maltempo. Il meteo mette in pausa l’estate: le previsioni

Meteo, la situazione si ribalta e anche le aspettative di molti. La notizia si apprende dal sito e dal gruppo di specialisti de IlMeto.it. Infatti, un vortice ciclonico pare stia per interessare anche l’Italia, portando non pochi cambiamenti climatici. Tempo incerto e temporali, previsti in tutte le regioni ma principalmente sull’arco alpino.

Interessati dal vortice ciclonico anche gli Appennini centrali e meridionali. Una settimana decisamente segnata da condizioni meteo estremamente instabili, che nel giro di poche ore potrebbero fare ricoprire il cielo di nuvoloni e minacce temporalesche. Tra giovedì e venerdì la linea temporalesca scenderà dalle Alpi per poi interessare altre regioni italiane.



















Non solo le Marche, l'Umbria, la Toscana, ma anche il centro Italia verrà segnato dalle turbolenze. Lo si continua ad apprendere dal sito IlMeteo, che mette in guardia anche chi vive o si trova già in vacanza in Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia. Non saranno solo piogge estive, ma veri e propri temporali che in alcuni casi porteranno anche a trombe d'aria locali.















Da mettere in conto, dunque, anche le sorprese per tutto il mese di agosto, in vista del ritorno dell'anticiclone africano, che potrebbe apportare alcune anomalie alle temperature fino a un +1°C, con punte massime di temperatura oltre i 35°C "soprattutto in Valpadana, sulle zone interne delle due Isole maggiori e su parte del Centro-Sud", si apprende dal sito.









Come dire che, se le giornate di caldo diventeranno insopportabili, ci penserà il vortice a fare irruzione e stravolgere il clima, lasciando che un po’ di fresco riesca a equilibrare l’anticiclone. Un’estate davvero imprevedibile, che richiederà di non dimenticare a casa ombrelli e vestiario poco più pesante. La possibilità di andare incontro alle piogge durante le rilassanti ore di tintarella sarà sempre in agguato.

