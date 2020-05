Meteo Italia, in arrivo un drastico abbassamento delle temperature

Giovedì 28 maggio sarà lo spartitraffico tra le belle giornate e il cambiamento del tempo. L’anticiclone delle Azzorre ancora presente sull’Italia comincerà a muovere il suo baricentro verso il nord Europa e questo non rappresenta una buona notizia sul fronte meteorologico dato che ci lascerà scoperti alle correnti fredde inviate da un vortice di bassa pressione sui Balcani. Prepariamoci quindi all’arrivo di aria fredda e a un inevitabile peggioramento delle condizioni meteo su gran parte del Paese.

Le previsioni meteo dicono che in generale sarà una bella giornata per oggi, ma che se ci sono delle eccezioni. Arrivano infatti prime nubi al Nord. A partire dalla mattina sarà nuvoloso al Nord-Est, ed è atteso l'arrivo di qualche rovescio localmente temporalesco sui rilievi alpini. Di pomeriggio si annuvolerà anche il Centro e sono previste piogge isolate tra Toscana ed Emilia-Romagna. In serata alcuni piovaschi potrebbero bagnare inoltre il Levante ligure. Sul resto del Paese, invece, la giornata trascorrerà tranquilla.

























Secondo le previsioni meteo del 28 maggio ci saranno nuvole con precipitazioni nel corso della giornata soprattutto in alcune zone del Nord, mentre al Centro e al Sud prevale il bel tempo. Per quanto riguarda le temperature, al Nord sono attesi valori tra i 21 e i 26 gradi, valori massimi fino a 25-26 gradi sulle zone tirreniche, al Sud durante la giornata attesi 23-24 gradi a Napoli e Palermo, valori massimi più bassi altrove.















Quella di venerdì, secondo le previsioni meteo, sarà la giornata più capricciosa della settimana. Partendo dal Nord infatti avremo già dal mattino residui piovaschi su basso Veneto ed Emilia Romagna seppur in un contesto di veloce miglioramento. Altre piogge colpiranno l'area alpina del Nord-ovest con qualche temporale nel corso del pomeriggio.











Sulle regioni del Centro e del Sud peninsulare i cieli saranno più minacciosi con frequenti rovesci e numerosi temporali tra il pomeriggio e sera con una fase a tratti di maltempo sul Lazio. Da venerdì scenderanno anche le temperature specialmente al Centro-Sud e sul Nord-Ovest, dove registreremo valori ben sotto la media del periodo.

