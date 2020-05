La stagione estiva sembra essere alle porte e la conferma arriva anche dalle temperature previste a partire da questo fine settimana, ma con alcune varianti. Il sito www.iLMeteo.it rende note le previsioni che interesseranno le Regioni italiane, letteralmente ‘baciate’ dal sole a partire dal prossimo sabato. In arrivo una vera e propria “bomba” di caldo, che porterà anche qualche altra sorpresa.

Questo fine settimana verrà segnato da temperature estive oltre i trenta gradi. Infatti sempre dal sito Il Meteo si apprende che un’imponente area di alta pressione proveniente dalle zone del deserto del Sahara raggiungerà anche l’Italia, lasciando pregustare la calda stagione estiva. Nello specifico, le temperature saranno in graduale aumento a partire dalla Pianura Padana, per poi procedere verso la Toscana, toccando le Marche e proseguire verso Sud, in Puglia e in Sicilia, dove si potrebbero sfiorare persino i 25-27°C. (Continua a leggere dopo la foto).

























Tutto questo, però, prevede anche dei ‘colpi di scena’ a partire da lunedì, quando una perturbazione temporalesca proveniente dal Nord Europa interesserà le Regioni a Nord di Italia, Le perturbazioni, però, risparmieranno da subito il Sud del nostro Bel Paese, interessato dalla prima ondata di caldo africano con temperature superiori ai 33°C, che tenderà a proseguire per l’intera settimana. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma non tutte le Regioni italiane godranno dello stesso cielo. Infatti anche martedì 12 maggio, il Nord continuerà a essere segnato da rovesci e schiarite, condizioni meteo che continueranno a risparmiare il Centro Sud, dove le temperature procederanno indisturbate oltre i 24-25°C, fino ai 27°C previsti per mercoledì. In leggero miglioramento, invece, le temperature in Nord Italia a partire dal 14 maggio. (Continua a leggere dopo la foto).











Un tempo ballerino che, però, a partire dalla prossima settimana tenderà a normalizzare le temperature di tutta la Penisola. Infatti, l’anticiclone africano, previsto da venerdì 15, lascerà risplendere alto il sole, dando il suo ‘benvenuto’ a temperature omogenee decisamente estive, che interesseranno tutte le Regioni. Sicuramente le sorprese saranno ancora tante e sarà comunque bene tenere gli ombrelli ben in vista.

Gerry Scotti, spunta un fuorionda clamoroso a Striscia la Notizia: “Mi raccomando…”