Meteo, cambia tutto: oggi l’ultimo giorno di sole. Cosa succede da domani

Non che ci cambi poi molto visto che siamo tutti in lockdown, tuttavia questi sono gli ultimi giorni di bel tempo prima di un ritorno dell’instabilità meteo soprattutto nelle regioni settentrionali a causa del transito di una nuova perturbazione, la settima del mese. Domani, lunedì 27 aprile, il tempo sarà complessivamente buono, anche se non mancheranno acquazzoni e temporali su zone montuose e Isole Maggiori, soprattutto nelle ore pomeridiane.

Anche le temperature, malgrado una leggera diminuzione, dovrebbero rimanere nel complesso al di sopra delle medie stagionali, specie al Centro-Nord. Da martedì inizierà una fase più perturbata per il passaggio di due diverse perturbazioni che porteranno piogge più diffuse, a tratti anche intense, su gran parte del Centro-Nord, mentre mercoledì il maltempo si estenderà al Sud e Nordest. (Continua a leggere dopo la foto)

























Domani, lunedì 27 aprile, giornata variabile al Nord, zone interne del Centro-Sud e Isole Maggiori, con prevalenza di cielo sereno nel resto del paese. Nel corso del giorno qualche precipitazione si verificherà su Alpi e zone appenniniche, con locali sconfinamenti su pianure del Piemonte e coste liguri; improvvisi scrosci di pioggia e temporali anche su Sicilia Orientale e nord della Sardegna. (Continua a leggere dopo la foto)















Le temperature massime non subiranno importanti variazioni e rimarranno generalente al di sopra della norma, soprattutto al Centro-Nord. Il tempo cambierà decisamente martedì soprattutto al Centro-Nord, con precipitazioni che nel corso della giornata interesseranno tutte le regioni, con maggior insistenza quelle al Nordovest e del versante tirrenico. (Continua a leggere dopo la foto)











Al meridione e si alterneranno sole e momenti nuvolosi, con qualche rovescio solo dal pomeriggio su Campania, Sicilia e Sardegna. Temperature massime in calo in gran parte del Centro-Nord, ma comunque vicine alla norma.

Ti potrebbe anche interessare: Coronavirus, Conte: “Cosa succederà il 4 maggio”. Incontri, sport e spostamenti