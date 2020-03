Meteo: tornano pioggia, neve e vento. Poi cambia tutto: le previsioni

Dopo un periodo di stabilità atmosferica garantita dalla presenza di un campo di alta pressione, una perturbazione di origine nordeuropea riuscirà a raggiungere l’Italia causando un peggioramento del tempo.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che domani il cielo si presenterà coperto al Centro-Nord con precipitazioni a carattere sparso, generalmente di modesta entità, ma al mattino più moderate sui settori centro-settentrionali di Piemonte e Lombardia dove nevicherà a partire dai 1000 metri. Spruzzate di neve anche sull'alto Adige. Le piogge entro sera raggiungeranno anche Puglia e Appennini meridionali. Il tempo sarà più soleggiato su Sardegna, Sicilia, Lazio e Campania.





















Il fronte perturbato sarà sospinto da correnti più fredde settentrionali che causeranno un graduale calo termico. Nella giornata di domenica la perturbazione sfilerà veloce verso la Grecia; il tempo rimarrà ancora un po' incerto su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, altrove invece tornerà il sole grazie all'aumento della pressione.















Da lunedì 'alta pressione tornerà a conquistare l'Italia garantendo nuovamente una stabilità atmosferica per quasi tutta la settimana. Il sole sarà prevalente e le temperature cominceranno a salire fino a sfiorare o talvolta superare i 20°C. Infine, in anteprima, il team annuncia il ritorno del freddo e della neve a bassa quota proprio con l'avvento dell'equinozio di primavera (20 marzo).









Ricordiamo che nonostante l’arrivo del bel tempo, a causa delle restrizioni per fermare la diffusione del coronavirus, dovrete comunque restare in casa. Potete trascorrere il tempo con i vostri cari, leggere un buon libro, sperimentare qualche ricetta in cucina, giocare con i vostri bambini, o guardare qualche bel film o serie tv.

