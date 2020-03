Meteo, il maltempo non molla l’Italia: brutte notizie in arrivo

Dopo il lungo anticipo primaverile delle scorse settimane, che hanno visto alternarsi perturbazioni e aria fredda, adesso è arrivato il momento di capire meglio le condizioni meteo che accompagneranno la nostra settimana. Complici l’allontanamento dell’alta pressione dall’Italia e un ritorno al tempo perturbato, a cui si aggiunge una moderata circolazione ciclonica che sta provocando, soprattutto nelle regioni meridionali, rovesci, temporali e nevicate anche sulle aree appenniniche del Sud. Il quadro meteorologico sul resto di Italia, invece, inizia a rasserenare gli animi.

Finalmente una fase di deciso miglioramento sull'Italia. I nostri cieli saranno presto limpidi e le giornate più calde. Come si apprende da Il Meteo: "Sotto la minaccia del brutto tempo continueranno ad essere le estreme regioni del Sud, segnatamente la Puglia centro-meridionale, gran parte della Calabria e il comparto più settentrionale della Sicilia. Su queste zone i fenomeni potranno risultare a tratti anche di forte intensità con rovesci localmente a sfondo temporalesco accompagnati da possibili grandinate. Possibili inoltre nevicate sui rilievi sopra i 1100-1200 metri a tratti anche a quote più basse su lato adriatico. Altre deboli piogge sono attese inoltre su alcuni tratti della Basilicata. Il quadro meteorologico si andrà comunque orientando verso un graduale e lento miglioramento soprattutto dalla serata e nel corso della notte successiva".





















Quindi più stabile e soleggiato, senza dimenticare, però, nubi in aumento al Nord ovest, ma solo sul finire della giornata. Le temperature miglioreranno, raggiungendo livelli più normali per la stagione in corso. Infatti un ritorno dell'alta pressione pare sia pronta a ripristinare condizioni tipicamente primaverili, segnando un picco di caldo anomalo entro metà del mese. L'inizio della prossima settimana, pare, verrà baciato dal sole, soprattutto durante le giornate di martedì 10 e mercoledì 11. E ancora, temperature in risalita tra giovedì 12 e venerdì 13, con punte anche superiori ai 21/22°C soprattutto sulle regioni tirreniche centro-meridionali, sulla Sardegna e sul versante più occidentale del Nord.























Le notizie sono ottime e pare che continueranno. Infatti, pare che le carte meteorologiche stagionali stiano confermando l'arrivo di una stagione molto calda, a tratti da record per cause certe come il ritorno de la "Nina", il minimo solare e l'aumento generale della temperatura terrestre, ovvero il riscaldamento globale. Sempre da Il Meteo si apprende che: "Le prime masse d'aria calda di origine desertica arriveranno sulla nostra Penisola dopo la seconda decade di Maggio. Difatti prevediamo una partenza estiva prematura soprattutto sulle regioni dell'Italia Peninsulare e sulle Isole (Sardegna e Sicilia). La colonnina di mercurio potrebbe varcare anche i 30°C con punte di 31°C-32°C. Il caldo poi continuerà a Giugno con un lento ma progressivo aumento termico fino a 34°C-35°C non solo al Sud, ma anche al Centro-Nord". Ma prima, ci aspetta ancora qualche sorpresa.

Ricapitolando si può dire che la settimana verrà inaugurata con un lunedì ancora incerto, caratterizzato da cieli nuvolosi che, in alcune regioni italiane, come l’area Nordovest fino all’alta Toscana, i settori tirrenici del Centro, nonché Sardegna e l’ovest della Sicilia, non faranno mancare piogge sparse e temperature ancora sotto la media stagionale. Tuttavia la situazione generale volgerà poi verso un graduale miglioramento, quindi prepariamoci fin da subito ad accogliere temperature più miti e giornate soleggiate. Questo fino al weekend, perché pare che i giorni di sabato e domenica prossimi saranno previsti alcuni colpi di scena, che porteranno a fare riaprire gli ombrelli.

