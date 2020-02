Freddo, temporali e arriva la neve. Meteo, l’inverno all’improvviso

Altro che bel tempo, le previsioni meteo per giovedì 20 febbraio prevedono temporali sulla Puglia in mattinata, forti venti di Maestrale in Sardegna ed anche su medio Adriatico e su tutte le nostre regioni del Sud. Durante la prossima notte il maltempo si concentrerà su gran parte del Centro e al Sud con temporali su regioni adriatiche, vento forte e rovesci di neve a quote collinari su Abruzzo, Molise, basso Lazio, Reatino, Campania, Basilicata e Gargano.

Le previsioni meteo per giovedì 20 febbraio mostrano la coda della perturbazione che ci interessarà durante la prossima notte, portare maltempo al mattino su Puglia e Basilicata con gli ultimi temporali e forti raffiche di Maestrale. Il forte vento interesserà tutte le nostre regioni del Sud, la Sardegna e il medio versante adriatico, mentre sulle restanti regioni è previsto un sensibile calo delle temperature con rischio gelate in Pianura Padana.

















Il vento di Maestrale spazzare via le nubi e riportare il bel tempo su gran parte del nostro Paese, dopo una notte di maltempo al Centro Sud. Le previsioni per la giornata di domani sono buone al Nord e in Toscana, ma tornerà il freddo durante la notte con temperature in forte calo su Alpi e Appennini e rischio gelate in Pianura Padana.















La Puglia in mattinata vedrà ancora molte nubi con gli ultimi temporali associati a forti raffiche di vento e non si escludono veloci rovesci di neve su Appennino calabro-lucano. Le previsioni meteo per venerdì 21 febbraio sono caratterizzate da una decisa rimonta dell'anticiclone che ci regalerà una splendida giornata di sole.











A parte questo, tempo stabile e cielo sereno su tutte le nostre regioni a parte locali addensamenti al mattino su Liguria e Toscana. Escursione termica marcata con temperature minime prossime agli zero gradi in Pianura Padana e nelle vallate del Centro, mentre durante il giorno il clima sarà gradevole con valori che si riporteranno ben al di sopra della media. Speriamo bene!

