Meteo Italia, arriva la ‘Tempesta di San Valentino’: dove (e quando) colpirà

Siete caldi per questo San Valentino? Fareste bene a esserlo visto che le previsioni meteo accennano a importanti stravolgimenti. Una volta raggiunto il picco di intensità, il vortice polare rallenta la sua corsa. Pare che una perturbazione proveniente dal Nord Europa stia per attraversare anche l’Italia in lungo e in largo: da nord verso sud le temperature saranno davvero imprevedibili. La festa degli innamorati richiederà un abbigliamento invernale. Posto che non decidiate di trascorrere la serata più romantica dell’anno sotto le lenzuola.

L’arrivo di fase di maltempo estremo prevederà temporali, neve anche a bassa quota e vento, che potrebbe soffiare a più di 120 km/h. Insomma, la giornata di venerdì 14 febbraio verrà riscaldata a patto che mettiate in campo la vostra passione, perché il meteo, dal canto suo, non promette grandi numeri. L’intera giornata potrebbe essere memorabile: complici l’amore e anche il brutto tempo. Si prevede, infatti, una vera e propria tempesta, pronta a colpire e riversarsi prima a Nord, con piogge e nevicate sui rilievi alpini, per poi riguardare anche il Centro-Sud. Un vortice di bassa pressione caratterizzerà la seconda parte della vostra giornata. (Continua dopo le foto).































Piogge diffuse, temporali, forte vento, ma anche con un generale calo termico che favorirebbe il ritorno della neve sui comparti appenninici, a quote piuttosto basse, tutto questo riguarderà le giornate a ridosso del 14 febbraio 2020. Anche il vento sarà verosimilmente uno dei protagonisti: in mattinata è atteso impetuoso di Maestrale con raffiche fino a 90 km/h, poi dal pomeriggio/sera dovrebbe girare dai quadranti orientali con Bora e Grecale a 80 km/h e con conseguenti diffuse mareggiate sulle coste esposte. (Continua dopo la foto).









Ricapitolando: fino al 16 febbraio il meteo prevede un picco di vortice polare che, per fortuna, tenderà a rallentare. Superata la settimana fino al 16 febbraio, le temperature saranno in aumento, anche se le nubi ricche di pioggia rimangono in agguato e fremono dalla voglia di segnare non solo il giorno di Cupido, ma anche le nostre maschere di Carnevale. Ma non ci sarebbe nulla da temere, perché le temperature stanno iniziando a procedere verso un aumento, manifestando accenni di una stagione primaverile particolarmente soleggiata. L’ultimo step da superare sarà il giorno del 14 febbraio, ma anche a quello si porrà rimedio con fantasie e coccole a profusione. (Continua dopo la foto).

Il weekend sarà contrassegnato da una sabato con tempo soleggiato al Nord, in miglioramento al Centro e ancora incerto invece al Sud, mentre la domenica vedrà un ritorno definitivo del bel tempo ovunque. Le ultime gelate interesseranno alcuni tratti di pianura del Nord-Est e nelle vallate più interne del Centro. Sul Nord-Ovest e sul lato tirrenico i valori notturni saranno invece in generale aumento a causa di una maggior nuvolosità prevista ed un rinforzo dei venti di Libeccio. Dunque il quadro termico non sembra orientarsi verso il freddo, nonostante una perturbazione colpirà il nostro Paese sotto la benedizione di Cupido.

“La tua prima volta?”. Paolo Bonolis, imbarazzo totale. La risposta è epica