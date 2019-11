Meteo, freddo e neve in arrivo. Le zone più colpite

Il tempo sull’Italia continua a mantenersi ancora un po’ instabile, soprattutto sulle aree tirreniche centro-meridionali, poi nel corso del fine settimana è atteso un nuovo peggioramento. Dalla seconda parte di sabato “il vortice di bassa pressione collocato tra la Francia e la Spagna comincerà ad inviare masse d’aria più umida verso l’Italia – fanno sapere dal team de ‘IlMeteo.it’ -. Sabato si potranno godere parecchie ore di sole, minacciate solo dalla nebbia o dalle nubi basse sulla Val Padana e da qualche annuvolamento di passaggio al Sud, specie sui rilievi della Calabria. Per il resto il tempo ci regalerà ampi spazi di piacevole bel tempo”. E dalla serata “si avvertiranno i primi segnali dell’annunciato peggioramento. Le nubi torneranno a farsi minacciose sul Nord-ovest dove già nel corso della notte successiva potrà cadere qualche debole pioggia”. Continua dopo la foto















Il vero peggioramento giungerà l'1 dicembre, "quando l'atmosfera tornerà a farsi assai capricciosa, carica di nubi pronte a rovesciare nuove e importanti piogge, nevicate sui monti e anche alcuni temporali. A farne le spese saranno ancora una volta le regioni del Nord, con fenomeni diffusi praticamente su tutti i settori a partire da Ovest verso Est". "Tornerà a cadere la neve sui rilievi alpini a partire dagli 800 metri di quello centro-occidentale, ai 1.000-1.200 metri del Triveneto, ma fino in valle sull'Alto Adige" fanno sapere gli esperti.















Che annunciano inoltre "l'arrivo di un periodo decisamente più freddo a partire da martedì 3 dicembre quando faranno il loro ingresso impetuosi venti di Bora". Dalla giornata di mercoledì 4 quando un ciclone investirà le regioni del Sud portando rovesci temporaleschi e veri e propri nubifragi. In contemporanea entrerà aria via via più fredda, una prima irruzione gelida in particolare sulle regioni centro-settentrionali, con raffiche di vento impetuose sui settori adriatici ad oltre 50 km/h, con conseguente crollo delle temperature. Possibili quindi le prime gelate fin sulle pianure e nelle valli interne.











Intorno alla festività dell’Immacolata, in base alle ultime emissioni del modello GFS, prende sempre più piede l’ipotesi della discesa di una massa d’aria gelida dal Nord Europa: un vero e proprio ATTACCO POLARE. Questo movimento porterebbe un’ondata di freddo sull’Italia, con un brusco calo delle temperature e perché no, anche con la neve fino a quote molto basse, in particolare al Nord Ovest e poi sulle regioni adriatiche.

