“Restate a casa”. L’allerta del Comune. Pioggia record: strade allagate e sfollati

In sole 3 ore zona Fiumara è stata interessata da 193 mm di pioggia, destando non poco panico. Il comune invita i cittadini che si trovano nelle zone colpite a “rimanere in casa o in locali protetti fino al completo deflusso delle acque”. Al momento la perturbazione sembra concentrarsi sul centro-ponente, verso Cogoleto-Arenzano e Varazze.

Una notte che non ha dato tregua: Genova sommersa, 27 sfollati, isolamento di 4 case per allagamento. Le strade sono totalmente impraticabili, causa la forte poggia che nelle ultime ore non ha permesso alla viabilità di procedere a pieni ritmi, e non solo. Ventisette è il numero delle persone che, in misura precauzionale, sono state allontanate da casa in via Rivarolo e a Teglia.

Sul sito del Comune sono state le strade chiuse per allagamento totale: Via Milano sottopasso, Via Pacoret chiusa solo una corsia, Via Chiaravagna lato Monte, Largo Jursè, Via P. Reti, Via W. Fillak, C.so Perrone, Via Renata; Via Perlasca, Via Trenta Giugno 1960, Piazza Montano, Via Borzoli, Via S.Quirico.











Al contempo, su u Facebook il Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti rilascia una comunicazione ufficiale: “In Corso Perrone 4 palazzine in cui vivono 120 persone sono al momento isolate per allagamenti e per una frana. La nostra sala della Protezione Civile è operativa da tutta la notte e continua a monitorare costantemente la situazione. Vi raccomandiamo di limitare il più possibile gli spostamenti e di prestare attenzione. Seguite tutti gli aggiornamenti tramite i siti di riferimento tra cui quello di Regione Liguria e allertaliguria.gov.it. Grazie ai volontari e a tutti coloro che stanno lavorando senza sosta per la nostra sicurezza: aiutiamoli evitando rischi e usando massima prudenza”.

