“La piazza è sprofondata!”. Bomba d’acqua, l’allarme della protezione civile. Cosa è successo

Bomba d’acqua sui Castelli Romani, con numerose strade allagate e vigili del fuoco e protezione civile insieme alla polizia locale al lavoro dalle prime ore del mattino. A Velletri alle 10 è sprofondata parte di piazza 20 settembre, quando anche la rotatoria ha subito uno smottamento e i lampioni della pubblica illuminazione sono venuti giù. Un albero è caduto su via Appia Nuova sempre a Velletri, dove stanno lavorando i cantonieri dell’Anas per rimuoverlo, la strada è percorribile a senso alternato. Strade allagate e numerose auto in panne anche a Frascati, Grottaferrata, Rocca di Papa, tra via dei Laghi, via delle Barozze e lungo la via Nettunense.

Il ciclone che sta attraversando il Mediterraneo tra la Sardegna meridionale e le coste nordafricane sta infatti portando non solo intense piogge su gran parte del Nord, con nevicate sopra i 1500 metri, e temporali sull'area tirrenica del Centro; ma soprattutto l'ondata di malempo che imperversa sull'area meridionale della Sicilia con forti rovesci e temporali in fase di ulteriore intensificazione, e con piogge battenti anche su Calabria, Basilicata e Puglia.

















Nelle prossime ore, secondo i meteorologi di IlMeteo.it, "sarà proprio l'area siciliana a dover fare i conti con una fase perturbata a tratti eccezionale accompagnata da forti ed abbondanti precipitazioni sotto forma anche di intensi nubifragi che potranno provocare improvvisi allagamenti, alluvioni lampo ed elevare il rischio idrogeologico sulle aree montuose.













Tre il tardo pomeriggio e la serata sarà fortemente coinvolta anche la Calabria centro-meridionale e tra la sera e la notte anche la Basilicata e il comparto centro-settentrionale pugliese". E il maltempo non mollerà le redini neppure martedì, quando "il vortice di bassa pressione muoverà il suo baricentro verso l'area tirrenica".



L’avviso della protezione civile prevede dalle prime ore di domani, martedì 12 novembre, venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali su Puglia e Campania e da nord-ovest sulla Sardegna.

