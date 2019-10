Meteo, il caldo fuori stagione ha le ore contante: crollo termico di 15 gradi

Continua l’anomalia termica del mese di Ottobre con valori massimi sopra media da nord a Sud eccetto che sulle Isole Maggiori. Il caldo anomalo però ha i giorni contati e non andrà oltre il weekend e la giornata di lunedì. Dal nord Europa infatti la depressione scandinava sta compiendo grandi manovre per ristabilire questo scombussolato andamento climatico che non riguarda solo l’Italia ma anche molte nazioni oltralpe.

La nuova settimana sarà infatti caratterizzata dalla discesa di un fronte freddo che porterà maltempo e un calo delle temperature a iniziare dalla giornata di martedì anche netto nella giornata di mercoledì con massime fino a 10°C in meno rispetto alla domenica. Vediamo i valori attesi nei prossimi giorni: Potrebbe essere una vera svolta, un punto di rottura rispetto alle ultime settimane. Continua dopo la foto

















Infatti con la formazione di un vortice ciclonico ci aspettiamo un marcato peggioramento del tempo, con rovesci e temporali, dapprima al Nord e poi anche al Centro-Sud con un crollo delle temperature di diversi gradi (fino a 12°C). Avvertiremo insomma i primi brividi di stagione. Successivamente, tra il PONTE di OGNISSANTI e primi di novembre, continuerà ad affluire aria sempre più instabile e fredda richiamata dalla bassa pressione: ciò farebbe continuare la fase di maltempo a tratti molto intensa e pericolosa. Continua dopo la foto









A causa dello scontro tra la massa d’aria più umida e calda presente sul nostro Paese e quella gelida in arrivo dal polo Nord potrebbero esserci fenomeni estremi, con rischio di forti temporali e nubifragi. Uno sguardo anche alle temperature che, come detto, subiranno un generale e brusco calo, riportandosi su valori più consoni alla stagione autunnale. Novità interessante è anche il ritorno della NEVE, con fiocchi fin sotto ai 1800 metri di quota sull’arco alpino. Continua dopo la foto







Come abbiamo visto potrebbe verosimilmente configurarsi un ritorno in grande stile all’Autunno, dopo una lunghissima parentesi caratterizzata dal caldo anomalo.

Ti potrebbe interessare: Giordano Mazzocchi di Uomini e Donne beccato con la ex gieffina: il gossip è già esploso