Burrasca e intenso maltempo da domenica. Dopo l’effimera rimonta anticiclonica di sabato, con sole e temperature in aumento, dal 22 settembre si avvicinerà un ciclone atlantico con venti forti di Scirocco, piogge diffuse e possibili nubifragi tra Liguria e Toscana. Da lunedì quindi, fanno sapere gli esperti de ‘IlMeteo.it’, maltempo al Centro-Nord e Campania, poi verso il Sud.

Sabato il meteo risulterà discreto, peraltro con temperature piuttosto fresche al mattino, spesso sotto i 10 gradi al Nord. Per il resto non ci saranno particolari problemi, salvo per un po’ di nubi in arrivo verso sera sui settori nord-occidentali e sulla Sardegna, preludio ad un peggioramento atteso per la seconda parte del weekend. (Continua a leggere dopo la foto)









“La perturbazione atlantica comincerà a dispensare molte nubi e qualche pioggia” già nella mattinata di domenica, “ad appannaggio del Nordovest e delle coste di Toscana e Sardegna. Col passare delle ore i venti, in rinforzo da Scirocco, contrasteranno con quelli di Tramontana provocando un ulteriore peggioramento sulla Liguria dove si potranno registrare forti precipitazioni per parecchie ore, con locali nubifragi”. (Continua a leggere dopo la foto)





Il maltempo, continuano gli esperti, “si acutizzerà sulla Toscana, specie lungo le coste (sarà forte in Versilia e sul grossetano)” e tra pomeriggio e sera “piogge attese su tutto il Nord, sul resto della Toscana, in Umbria, sui settori orientali della Sardegna e su gran parte del Lazio, dove in serata sono attesi temporali su Roma. Più asciutto e spesso soleggiato solamente al Sud”. (Continua a leggere dopo la foto)





Come spiega IlMeteo.it ”si invita a prestare attenzione anche ai forti venti che si orienteranno da Scirocco su tutti i mari con rinforzi ulteriori sul medio e basso Tirreno. Le miti correnti sciroccali inoltre, contribuiranno a far cresce di qualche grado le temperature in particolare laddove non colpirà il maltempo”.

