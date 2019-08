Meteo, arriva l’autunno con grandine e temporali. L’annuncio degli esperti

Lo avevamo temuto, guardando le nuvole che assiedano il cielo italiano, avevamo provato a non pensarci. L’amare verità, però, è che l’estate è veramente agli sgoccioli. Stando a quanto riportano le ultime previsioni meteo, infatti, già dal prossimo week end dovrebbe arrivare la prima, grande, svolta autunnale di questo 2019. Un’ondata di maltempo che dovrebbe portare non solo un semplice abbassamento delle temperature.

Ma anche temporali, grandine e forte raffiche di tempo. Qualcosa ha iniziato a muoversi nelle ultime ore soprattutto nelle regioni centrosettentrionali e sulle isole, Sicilia e Sardegna: tantissima pioggia è caduta in questi minuti, coinvolgendo soprattutto Cagliari. Il capoluogo isolano è stato infatti vittima di un vero e proprio nubifragio, che ha portato danni e disagi a tutta la popolazione, bloccando gran parte della provincia.









La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla su tutta la Sardegna per la giornata di oggi, ma il peggio, dicono gli esperti, deve ancora venire. Già da sabato 31 agosto l'aria fredda proveniente dal Nord Europa infatti porterà maltempo su tutta l'Italia del Nord, con nubifragi, raffiche di vento e acquazzoni. Restando sulle previsioni meteo del weekend, le prime piogge dovrebbero verificarsi venerdì sera tra Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Sul resto della penisola ancora sole e cielo sereno ma solo per qualche giorno, visto che da domenica arriverà l'autunno.





Liguria, Toscana, Lazio e Campania saranno le regioni più colpite da questa prima ondata stagionale, con allerta nelle città di Firenze e Roma. Soprattutto nella capitale l'allarme è molto alto visto che dovrebbe andare in scena il derby tra Lazio e Roma per il campionato di calcio Serie A. I funzionari del Coni, in collaborazione con la Protezione Civile, stanno vagliando la possibilità di rimandare l'evento a lunedì sera o addirittura alla prossima settimana.





Settembre insomma inizierà all’insegna del maltempo con grande instabilità proveniente dai quadranti transalpini, che andrà a scontrarsi con l’anticiclone delle Azzorre, responsabile dell’arrivo di temporali e calo termico. Chi è ancora in vacanza, insomma, dovrebbe iniziare a preparare le valigie.

