Meteo Ferragosto, gli esperti avvisano: cambia di nuovo tutto

Le previsioni meteo per Ferragosto parlano chiaro: bel tempo quasi ovunque, caldo gradevole senza afa o umidità eccessiva, nessuna nube all’orizzonte. Si può tirare allora un sospiro di sollievo e lo può fare soprattutto chi ha scelto di partire per le vacanze proprio in questa settimana. Il sole infatti sarà il protagonista in quasi tutta la penisola con una piacevole novità anche per chi non sopporta le alte temperature.

Gli esperti infatti affermano che le massime subiranno un sostanzioso calo, in alcuni casi anche di 10 gradi, che renderà Ferragosto ma anche i prossimi giorni veramente godibili e piacevoli. Il clima ideale, insomma, sia per il mare che per le gite culturali in città d’arte e musei. Guardando i grafici meteorologici si può notare un netto cambiamento della circolazione atmosferica con un passaggio dal caldo intenso e opprimente ad un’aria più fresca. Continua a leggere dopo la foto.









Merito soprattutto del ritorno dell’anticiclone delle Azzorre, che andrà ad incontrare un’ondata di venti freschi di maestrale provenienti dal Nord Europa. Le previsioni del 15 agosto insomma vedono una mattinata di cielo sereno su tutto il versante centro-meridionale, con sole su Toscana, Sardegna, Abruzzo, Marche, Molise, Campania, Puglia e Lazio. Qualche nube in tarda mattinata si potrà registrare al nord, soprattutto in Lombardia e Piemonte nelle fasce pre alpine, in Calabria e sulla Sicilia Tirrenica ma senza troppi allarmi. Continua a leggere dopo la foto.





Qualche rischio invece di temporali o locali burrasche ci sarà ancora su Alpi lombarde, alto bellunese, Appennino emiliano, rilievi calabresi e nella provincia di Catania. Dando uno sguardo alle temperature, invece, a Ferragosto i valori massimi non dovrebbero superare i 30-33 gradi, con punte di 34 solo in Sicilia. Siamo molto lontani, insomma, dai picchi di 40 gradi fatti registrare nei giorni scorsi, che aveva fatto scattare il bollino rosso per molte città. Continua a leggere dopo la foto.





Per quanto riguardano le previsioni meteo per domani e per il weekend, ancora sole su tutta Italia, con l’unica eccezione per le Alpi Occidentali, dove sono previsti annuvolamenti e temporali sparsi. Prevista invece una seconda ondata di caldo per la prossima settimana. È bene, quindi, godersi queste ore di caldo-fresco.

Maltempo Italia: tromba d’aria sulla città. Tetti scoperchiati, alberi abbattuti. Feriti