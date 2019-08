Meteo, scatta l’allerta degli esperti: in arrivo temperature folli

Le previsioni meteo avevano parlato chiaro, perché quello che sta accadendo in queste ore era stato annunciato almeno da qualche settimana. L’Italia è assediata dal caldo e dell’afa. I grafici di questa calda domenica d’agosto non sono affatto positivi, con le temperature in costante aumento e pronte a raggiungere e superare quota 40 gradi in molte zone d’Italia. Praticamente assenti qualsiasi tipo di precipitazioni.

Qualcosa, in questo senso, potrebbe verificarsi nell'area alpina occidentale, in una zona che negli ultimi giorni è stata falcidiata dal maltempo con alluvioni, esondazioni di fiumi e torrenti di fango ad invadere le strade. Ma le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare evidenziano, oltre alle temperature record, anche bel tempo su tutto lo stivale. Un fattore da non sottovalutare in particolar modo per chi sta andando in vacanza proprio in questi giorni.









Concentriamoci sulle temperature massime: il Ministero della Salute ha emanato un comunicato in cui si segnalano le otto città con il bollino rosso, dove il caldo sarà ancora più intenso: sono Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti e Roma. I consigli sono quelli tradizionali di non uscire nelle ore più assolate (da mezzogiorno alle 15), bere molta acqua, mangiare leggero, soprattutto frutta e verdura. Visti gli ultimi fatti di cronaca, le Forze dell'Ordine e la Protezione Civili consiglia anche di prestare aiuto agli anziani, che siano parenti, famigliari stretti o semplici vicini di casa: basta bussare alla porta per chiedere se tutto va bene o se hanno bisogno di aiuto.





Le uniche nubi previste sono quelle a Nord, su Alpi e Prealpi, con temporali sparsi su Valle D'Aosta, Piemonte e Lombardia. Al Centro e in Sardegna invece tempo stabile, con cielo prevalentemente sereno. Su tutto il meridione, ad eccezione di qualche annuvolamento sulle coste tirreniche della Calabria, sole e temperature altissime. Da stasera le minime sono in crescita un po' ovunque mentre le massime raggiungeranno i loro picchi in Friuli Venezia-Giulia e Puglia.





L'unica regione italiana che sarà protagonista di un leggero calo delle temperature sarà il Piemonte, mentre non si registrano altre variazioni di rilievo. Preparatevi, insomma, ad una domenica e ad un inizio settimana assolutamente bollente. Le temperature saliranno. Forse, a Ferragosto, si prenderanno una pausa.

