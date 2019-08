Se dovete ancora prenotare le vostre vacanze e state pensando di farlo proprio per Ferragosto, aspettate un attimo, leggete bene questo articolo, informatevi a dovere e poi agite. Perché quello che si legge sulle previsioni meteo sono tutt’altro che buone notizie e se state aspettando di rilassarvi un po’ al mare dopo un anno di lavoro, potreste rimanere delusi. Il caldo estivo infatti sembra prendersi una pausa, un brusco stop.

I meteorologi fanno sapere infatti come da adesso fino a Ferragosto saranno in atto dei profondi cambiamenti climatici e proprio a metà agosto l’estate subirà un altro brusco stop. Non lo diciamo solo noi ma anche i dati statistici relativi agli scorsi anni. Il caldo infatti resisterà qualche giorno ancora al Sud, per poi spostarsi verso il Nord Italia, ma tra mercoledì 14 e giovedì 15 agosto ecco che arriverà una nuova burrasca. Continua a leggere dopo la foto.









Eppure questo che ci apprestiamo a vivere sarà un weekend particolarmente caldo con temperature fino a 40°C. L’aumento è dovuto in particolar modo all’espansione dell’anticiclone africano da Nord a Sud e il suo rinforzo porterà a un sensibile aumento delle temperature in maggior misura rispetto ai giorni precedenti al Nord, ma anche al Sud e sulle due isole con il disagio dell’afa. Lo si legge sul sito de il Meteo.it, che rivela anche come nelle località di mare l’afa non sarà eccessiva grazie alle brezze pomeridiane. La giornata di sabato vedrà ancora di scena il sole e le temperature elevate. Continua a leggere dopo la foto.





Dalla prossima settimana invece arriverà una perturbazione dal Nord Europa con il suo carico di piogge, vento e grandine, insieme ad un sostanzioso abbassamento delle temperature. Il tracollo termico fa prevedere addirittura delle nevicate sulle cime alpine, a partire dai 3000 metri. Sarà quindi da dare ragione a Gigi D’Alessio che cantava: “Le domeniche d’Agosto quanta neve che cadrà”?. Sembrerebbe proprio di sì a leggere queste previsioni. Continua a leggere dopo la foto.





L’instabilità durerà fino al 18 agosto quando invece dovrebbero tornare sole e alte temperature. L’estate insomma incassa ma non cede. Ci vorrà ancora un bel po’ per vederla uscire di scena. Con un sospiro di sollievo per tutti i bagnati e gli amanti del mare.

Allerta meteo, un uragano si abbatte sulla città. Inizia la conta dei danni