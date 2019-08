Meteo, sarà un week end da bollino nero. Temperature oltre i 40°

Meteo, prepariamoci a un week end di fuoco. Temperature fino a 40°C. L’espansione dell’anticiclone africano da Nord a Sud e il suo rinforzo porterà a un sensibile aumento delle temperature in maggior misura rispetto ai giorni precedenti al Nord, ma anche al Sud e sulle due isole con il disagio dell’afa. Nelle località montane, scrive il Meteo.it, tale fastidio sarà assente, così come nelle località di mare a causa delle piacevoli brezze pomeridiane.La giornata di sabato trascorrerà quindi con sole e temperature elevate al di sopra dei valori attesi per il periodo.

Al Nord avremo un caldo intenso con il fastidio dell'afa, per esempio a Bolzano toccheremo 37°C, a Milano 35°C, Bologna 37°C e Verona 35°C. Nelle regioni centrali il termometro raggiungerà a Firenze 37°C, Perugia 35°C,Roma 36°C. Al Sud passeremo dai 34°C di Napoli, ai 35°C di Bari. Nelle ore più calde si potrà avere un rovescio o temporale sul Piemonte settentrionale (Val d'Ossola), meridionale (Cuneese) e sull'Alto Adige al confine con l'Austria e la Slovenia che si esaurirà entro sera.









Passando a domenica 11 agosto, anch'essa si consumerà all'insegna del bel tempo con qualche innocuo addensamento sui rilievi alpini e prealpini dell'Alto Adige che nel corso delle prime ore di domenica saranno interessati da rovesci o temporali sparsi non particolarmente forti. Nelle ore pomeridiane rovesci o temporali sparsi anche forti con grandine e violenti colpi di vento interesseranno ancora l'Alto Adige, ma si esauriranno entro sera.









Le temperature non avranno nessuna variazione rispetto al giorno precedente, se non locali aumenti, e si manterranno su valori elevati e leggermente al di sopra di quanto atteso per l'inizio del mese di agosto nel Meridione. Con le temperature che salgono. Torna l'allarme dei medici. Quando il termometro supera i 30 gradi e l'umidità è elevata "aumentano i rischi di incappare nel colpo di calore. E il pericolo maggiore riguarda ipertesi e anziani fragili, che hanno più difficoltà di termoregolazione".







Ad affermarlo all’Adnkronos Salute è Nicola Di Daniele, ordinario di Medicina interna e direttore del Dipartimento di Scienze mediche del Policlinico Tor Vergata di Roma, che – in vista della prossima ondata di caldo – invita a non sottovalutare i primi sintomi ‘spia’. “Un improvviso malessere, cefalea e brividi – precisa l’esperto – cui segue la febbre alta, anche sopra i 40 gradi”.”E’ importante, ai primissimi sintomi, spostare il paziente in un ambiente fresco e ventilato, idratarlo e cercare di abbassare la temperatura corporea, anche con impacchi freschi sul corpo. Non dimentichiamo che i rischi del colpo di calore sono gravi, dallo shock al coma, e potenzialmente letali”.

