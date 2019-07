Il caldo oramai è arrivato, anzi, saremmo più corretti se dicessimo che fa parte di noi, siamo un tutt’uno, oramai. Eppure il torrido delle scorse settimane dovrebbe affievolirsi, la nostra penisola è pronta ad affrontare una situazione meteorologica totalmente instabile. Le previsioni raccontano una mattinata tranquilla Giovedì 4 Luglio 2019, ma nel pomeriggio la situazione sembra ribaltarsi completamente lasciando spazio a numerose precipitazioni.

Già dalle prime ore del pomeriggio i rilievi del Nord torneranno sotto uno costante e spesso tappeto di nubi temporalesche pronte a liberare violenti rovesci, fulmini ed intense grandinate. Tante precipitazioni: i temporali si abbatteranno principalmente sui monti alpini e prealpini, dal Piemonte alla valle d'Aosta, dalla Lombardia fino ai rilievi del Trentino alto Adige.









Inoltre saranno colpiti anche Veneto e Friuli Venezia Giulia. Coinvolte in seguito anche le dorsali appenniniche come quelle tosco emiliane, marchigiane ed abruzzesi sino ai monti della Basilicata. In pianura tuttavia i temporali non faranno tappa solo sui monti, tutt'altro il rischio che i temporali possano sconfinare in alcuni settori di pianura specialmente al Nord.





Fra le aree pianeggianti maggiormente colpite ci saranno quelle del Piemonte, della Lombardia, le aree nord dell'Emilia e l'alto Veneto. L'intensità dei temporali sarà tale che spesso potrebbero essere accompagnati di violente raffiche di vento, forti nubifragi, pericolose grandinate e locali trombe d'aria.







Le precipitazioni andranno ad attenuarsi in serata. Nel resto della penisola non dovrebbero esserci particolari segnalazioni. I disturbi saranno praticamente nulli e il quadro meteorologico sarà fermo per tutta la giornata.

