Silvia Laplana, meteorologa del canale spagnolo RTVE di proprietà statale, ha twittato le immagini delle temperature previste nel paese questa settimana con la didascalia “L’inferno sta arrivando“. L’improvviso picco di temperatura potrebbe essere pericoloso perché la regione non è abituata a temperature così elevate, che potrebbero mettere le persone a rischio di disturbi legati al calore, ha detto Axios. Circa 15.000 persone in tutta la Francia sono morte a causa di un’ondata di calore altrettanto aggressiva nell’agosto 2003, quando le temperature nel sud della Francia hanno raggiunto i 44,1 °C, secondo France24. (Continua a leggere dopo la foto)

Onde di calore come questa continueranno a peggiorare se i paesi non tagliano le loro emissioni di gas serra al più presto, ha avvertito un gruppo di scienziati in un rapporto pubblicato all’inizio di questo mese. Le recenti ondate di calore in tutto il mondo si sono già dimostrate mortali. Almeno 36 persone sono morte durante un’ondata di calore prolungata in India, che è durata più di 30 giorni, secondo la CNN. Le temperature a Churu, nell’India occidentale, sono aumentate fino a oltre 50 °C il 1° giugno, secondo quanto riportato dalla rete.