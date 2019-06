Meteo, Lucifero in arrivo: temperature in Italia ancora in salita

Le previsioni meteo per i prossimi giorni non sono affatto incoraggianti. Sarebbe, infatti, in arrivo un anticiclone africano che porterà ad un ulteriore aumento delle temperature. Tra pochi giorni l’Italia sarà “invasa” da Lucifero, questo il nome datogli.

Nei prossimi giorni assisteremo ad una fase storica dal punto di vista meteo: con l'arrivo di Lucifero assisteremo a temperature oltre i 40°C. Scopriamo subito qual è l'evoluzione che ci aspetta e da quando le temperature cominceranno a salire in maniera così vertiginosa.









Secondo gli ultimissimi aggiornamenti meteo, dalla giornata di Lunedì 24 Giugno l'enorme anticiclone africano si muoverà dall'Algeria verso il Mediterraneo centro-occidentale puntando dapprima verso la Francia e poi verso l'Italia.





Sono previsti fortissimi aumenti di temperatura, con picchi oltre i 34-35°C. Questo fenomeno dovrebbe verificarsi per buona parte della settimana su tutte le regioni. Su Sicilia e Sardegna non si esclude la possibilità di toccare punte massime vicine ai 42-43°C, specie nelle zone interne maggiormente soggette a registrare valori alti. Previsti picchi oltre i 40 gradi anche sulle basse pianure del Nord, specie nelle zone tra Ferrara, Modena e Rovigo.





Sarà difficile anche trovare refrigerio la sera. È infatti altamente probabile che si verifichino le cosiddette “notti tropicali”, nottate nelle quali le temperature non scenderanno sotto i 27 gradi, soprattutto nelle grandi città a causa dell’effetto isola di calore.

La permanenza di Lucifero potrebbe protrarsi in Italia per tutta la settimana fino a Domenica 30 Giugno.

