Meteo, arriva ‘Scipione’. Weekend ‘rovente’: con punte anche di 41 gradi

Come già preannunciato dagli esperti del sito ilmeteo.it, il weekend in arrivo sarà all’insegna del caldo rovente. Questo perché l’allontanamento verso il Regno Unito dell’area ciclonica che in questi giorni ha portato instabilità al Nord lascerà la porta spalancata a un grande miglioramento dal punto di vista climatico. Dal sito diretto da Antonio Sanò spiegano infatti che si andrà verso un ulteriore espansione di una vasta area di alta pressione, che a partire da oggi, venerdì 14 giugno, si muoverà dalle coste del Nord Africa fino ad abbracciare tutta la penisola.

Sull’Italia arriva l’anticiclone che la redazione de ilmeteo.it ha denominato Scipione. Si tratta di un anticiclone che sabato tanto sole su tutta l’Italia. Solo a ridosso dei rilievi alpini è prevista qualche nuvola e non è da escludere qualche acquazzone sul comparto alpino della Valle d’Aosta, sull’alto Piemonte e i confini alpini lombardi. (Continua dopo la foto)









Temperature. Come anticipato il protagonista del finesettimana in arrivo sarà senza dubbio il gran caldo. I termometri saliranno soprattutto al Sud e sulle isole maggiori, e in particolare in Sicilia dove nelle zone interne della regione si raggiungeranno punte di 40-41 gradi. Il clima risulterà molto caldo anche sul resto del Sud, soprattutto in Puglia. Al Centro Nord, invece, si registrerà qualche grado in meno, ma sempre in un contesto molto caldo e soleggiato. (Continua dopo la foto)





Sempre sabato si farà sentire l’afa anche all’interno delle grandi metropoli, in particolare quelle della Pianura padano-veneta. Per quanto riguarda le previsioni di domenica 16 giugno, sui rilievi alpini continueremo ad avere qualche nuvoletta di passaggio e qualche temporale, soprattutto sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio locali addensamenti coinvolgeranno anche l’Appennino centrale, essenzialmente quello abruzzese. Ma per il resto sono previsti ancora sole e soprattutto caldo. Soprattutto al Nord. (Continua dopo la foto)







Al Centro Sud le temperature saranno in lieve flessione poiché Scipione comincerà ad attenuarsi. Da lunedì 17, invece, sempre secondo gli esperti de ilmeteo.it, l’anticiclone Scipione verrà sostituito da quello delle Azzorre. Il tempo sarà dunque prevalentemente soleggiato su coste e pianure, ma su Alpi, Prealpi e Appennino centro-meridionale si svilupperanno temporali localmente forti durante il pomeriggio. Le temperature continueranno invece a rimanere sempre sopra la media del periodo di circa 5-6 gradi.

Mondo della tv in lutto, l’attrice morta a 55 anni: da due lottava contro il cancro