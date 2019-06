È ancora caldo, più del previsto, sull’Italia, da nord a sud. Tutto come era stato anticipato dai metereologi, con un’ondata di caldo di origine africana che ha aperto in anticipo le porte dell’estate. Un caldo, peraltro, inizialmente poco tollerato dagli italiani perché arrivato dopo un maggio di maltempo con pioggia, grandine e temperature parecchio sotto la media del periodo.

Anche nelle prossime ore le temperature continueranno a crescere fino a toccare diffusamente i 35 gradi, soprattutto al sud nelle aree lontane dal mare. Da questa fase di bel tempo che, stando alle ultime previsioni meteo dovrebbe insistere per tutta la settimana, per alcuni giorni però saranno escluse le zone dell’estremo nord del paese dove ci saranno improvvisi fenomeni temporaleschi anche di notevole intensità, che in alcuni casi si spingeranno anche fino in pianura.









Interessato dal maltempo soprattutto il Nordovest e il Trentino Alto Adige, in particolare il nord del Piemonte e l’ovest della Lombardia. L’elevata instabilità di queste aree potrebbe interessare anche zone di pianura e dare vita anche a improvvise grandinate.





Per la giornata di martedì 11 giugno sono attesi fenomeni temporaleschi sul Nordovest, prima sui rilievi e poi con sconfinamenti sulle pianure piemontesi, lombarde e fino alle vallate del Trentino. La situazione peggiora dal pomeriggio non escludendosi grandinate improvvise a ridosso dei rilievi ma anche rovesci o temporali isolati sulla pianura piemontese, sul Trentino Alto Adige e le Prealpi venete.





Soleggiato sul resto d’Italia dove però non mancherà qualche addensamento di nubi, in formazione soprattutto sulle dorsali appenniniche. Temperature sempre molto elevate al centro sud mentre in lieve attenuazione al nord. Per mercoledì, invece, le previsioni meteo indicano un nuovo aumento generalizzato delle temperature da nord a sud e dunque un caldo ancora più intenso, in particolare al sud. A metà settimana però mancherà la solita variabilità sulle aree alpine con possibili rovesci e qualche temporale, soprattutto in Lombardia.

