Meteo, l’annuncio degli esperti: cosa ci aspetta dalla prossima settimana

Sole e caldo. La settimana che sta entrando inizierà con una configurazione molto simile a quella attuale. L’Italia infatti sarà ancora divisa in due dal punto di vista meteo climatico. Da una parte l’Anticiclone delle Azzorre dispenserà al Nord, sulla Toscana, la Sardegna e parte della Sicilia, parecchio sole e caldo moderato con punte prossime ai 30-31°C soprattutto sulle pianure del Nord e nelle zone interne sarde. Sul resto del Paese invece, continueremo a fare i conti con un vortice ciclonico semi-stazionario tra la Grecia e il mar Ionio, foriero di forte instabilità e di temporali violenti e grandine. Ma vediamo più nel dettaglio le previsioni.

Partiamo da Lunedì 3 Giugno, una giornata ancora condizionata da qualche pioggia e temporali specie tra il sud della Puglia, la Basilicata, la Campania e il basso Lazio. Altrove tempo decisamente più stabile con temperature di stampo estivo, ma senza particolari eccessi. Martedì 4 ancora tempo incerto al Sud, a tratti instabile nel pomeriggio con possibili rovesci anche temporaleschi in particolare sui settori ionici. Continua dopo la foto









Sempre nel corso del pomeriggio non sono da escludere dei temporali, localmente anche molto intesi, anche lungo l’arco alpino in possibile estensione anche alle vicine pianure di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Fra Mercoledì 5 Giugno e Giovedì 6, ecco che l’Anticiclone delle Azzorre si sposterà più ad ovest e lascerà spazio ad una graduale rimonta dell’Anticiclone africano. Per questo motivo ci attendiamo un netto miglioramento del tempo anche al Sud con temperature in graduale e deciso aumento. Continua dopo la foto





Ma sarà nel corso del successivo weekend che l’Anticiclone sub tropicale porterà la prima rovente fiammata africana su mezza Italia con tanto sole, caldo in aumento e conseguenti temperature molto elevate fino a 34-36°C soprattutto sui versanti tirrenici e sulle due Isole Maggiori. Un flusso più fresco atlantico invece, comincerà a disturbare le regioni settentrionali dove il tempo andrà in parte peggiorando specie sulle zone alpine, prealpine e quelle dell’alta pianura padana. Continua dopo la foto







Giugno scorrerà via così. Luglio sarà il mese più caldo di tutta l’estate con la presenza costante dell’Anticiclone africano che ci porterà temperature davvero roventi con PICCHI fino a 43°C al Sud (Sicilia e Puglia in primis) mentre al Centro-Nord si attesteranno attorno ai 40°C (ferrarese e bolognese). I giorni più caldi saranno quelli compresi tra la seconda decade del mese e l’ultima. In questo arco temporale vivremo giorni di calura intensa accompagnata da alti tassi di umidità che renderanno il caldo afoso e a tratti insopportabile, specie nelle città. Non solo di giorno ma anche di notte i termometri faranno fatica a scendere al di sotto dei 30°C (notti tropicali).

