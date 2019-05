Il maltempo non molla, ancora pioggia e freddo: un maggio mai visto prima

Meteo, il maltempo che si sta abbattendo in queste ore sull’Emilia Romagna ha causato l’esondazione del fiume Savio in provincia di Forlì-Cesena. La ferrovia Rimini-Bologna è stata interrotta, e ora è in graduale ripresa, nel tratto tra Faenza e Cesena, a fini precauzionali a causa della chiusura del ponte della ferrovia sul Savio, e dove si registrano alcune interruzioni sulle strade provinciali in Appennino persmottamenti e frane. In particolare, in provincia di Forlì-Cesena, a Mercato Saraceno, ci sono 15 persone rimaste isolate per la chiusura della strada Monte Sorbo Cà di Pisino, 3 a Bagno di Romagna e 2 nuclei familiari a Modigliana.

Al momento, la situazione più difficile appare a Forlì, dove ha ceduto – nei pressi del ponte dell'A14 – l'argine in sponda sinistra del Montone, verso l'abitato di Villafranca. Nel Modenese, il fiume Secchia è osservato speciale per tutta la notte e per domani, dove il colmo è a Ponte Alto. Chiusi nelle ultime ore – oltre a Ponte Alto e dell'Uccellino – anche Ponte Motta a Cavezzo e Ponte S. Martino tra Carpi e S. Prospero perché la piena è arrivata a valle.









È un meteo pazzo. Il mese di maggio continua a mostrare caratteristiche che non gli appartengono, uno strappo nella circolazione atmosferica che consente alle correnti fredde settentrionali di raggiungere con facilità il bacino centrale del Mediterraneo innescando o mantenendo in vita una circolazione ciclonica sull'Italia. Restiamo cosi, con un minimo di bassa pressione che rinnoverà condizioni di spiccata instabilità con tempo localmente anche perturbato.





Almeno fino a mercoledì avremo a che fare con correnti fredde provenienti dalla Lapponia, poi da Giovedì possibile cambio della guardia in favore di infiltrazioni fredde nord Atlantiche. Insomma non c'è pace ! Il meteo oggi prevede al Nord iniziali condizioni di tempo discreto ma tra pomeriggio e sera transita un fronte instabile che distribuirà piogge e locali rovesci diretti dal nordest verso il nordovest con neve in calo sulle Alpi fino a 1000-1200m a fine giornata.







Al centro si rinnovano condizioni di spiccata instabilità sulle regioni adriatiche e lungo l’Appennino con piogge e rovesci, neve in Appennino in calo fino a 1000-1200m. Tempo instabile anche sul Lazio ma con fenomeni più intermittenti, maggiori aperture in Toscana. Al Sud spiccata instabilità lungo l’Adriatico e sul basso Tirreno con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco, in serata ulteriore peggioramento. Temperature in ulteriore calo da Nord A sud. Venti moderati o forti da N/NE sulle regioni del medio alto versante Adriatico e sul Tirreno centro settentrionale, da NO altrove. Mari molto mossi o localmente agitati.

