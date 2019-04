Meteo, il maltempo non si arresta. Ciclone in arrivo: pioggia, grandine e freddo

72 ore di maltempo su tutta l’Italia. Nei prossimi giorni sulla penisola sono previste forte perturbazioni con serio rischio di freddo e temporali. A partire dalla giornata di oggi, martedì 23 aprile, che sarà all’insegna del tempaccio, soprattutto al Nord e in gran parte delle regioni centrali. Secondo gli esperti di ‘IlMeteo.it’ sono possibili forti acquazzoni e locali nubifragi sui rilievi alpini e prealpini del Nord Ovest e verso sera anche sulle aree orientali.

Il tempo risulterà spiccatamente instabile sulle regioni centrali con piogge sparse, qualche rovescio temporalesco e locali grandinate. Le cose andranno meglio all’estremo Sud, mentre si potranno avere piovaschi su zone interne della Campania e settori settentrionali di Puglia e Basilicata. Un calo delle temperature si registrerà in particolare sulle aree settentrionali. Avremo un contesto meteorologico migliore al Sud con parecchie schiarite e clima molto caldo seppur in un contesto assai ventoso. (Continua dopo la foto)









Domani, invece, piogge imperverseranno sulle Alpi e medie e alte pianure del nord del Veneto e della Lombardia e sulle Alpi con neve a 1.600m, ed in seguito è atteso pure un peggioramento in Piemonte. Ma la giornata in cui l’Italia sarà stretta dalla morsa del maltempo sarà quella del 25 aprile a causa di un vortice ciclonico alimentato dalle correnti atlantiche ricche di umidità, che provocherà un tempo spesso instabile o addirittura perturbato e con temporali in estensione anche al Centro. (Continua dopo la foto)





Sono previsti piogge e fenomeni temporaleschi. Nei giorni successivi, inoltre, il maltempo colpirà ancora il Centro Nord, mentre il clima sarà più gradevole e soleggiato al Sud. Se tutto verrà confermato, nel corso del prossimo weekend, lo scenario meteo potrebbe lentamente tornare tranquillo su tutto il Paese, con le ultime piogge. Come ampiamente previsto dagli esperti, il maltempo, tra cielo nero, pioggia e forte vento. ha caratterizzato la giornata di Pasquetta. Prima nelle isole e al centro sud, poi in serata ha raggiunto il Nord. (Continua dopo la foto)







Lunedì 22 aprile, il vento forte e il mare molto mosso hanno fatto una vittima in Sardegna dove, nonostante l’allerta meteo, davanti alle coste di Porto Corallo, un turista francese è annegato dopo che la barca a vela sulla quale viaggiava si è rovesciata a causa del vento. Salva la donna che si trovava con lui e il loro cane. Il corpo dell’uomo è stato trovato solo più tardi incagliato tra gli scogli. Sempre in Sardegna, tre surfisti in tre località diverse hanno rischiato di morire a causa della bufera di scirocco.

