Quella che stiamo per vivere sarà una delle estati più calde di sempre. Il surriscaldamento globale del pianeta si sta facendo sentire e pian piano, anno dopo anno, le estati iniziano sempre prima (finendo sempre più tardi). Questa estate ad esempio, il caldo torrido arriverà prima. È questa la previsione del portale ilmeteo.it, che parla di temperature fuori dalla norma su tutto lo Stivale già a partire da maggio. In base a queste proiezioni, il caldo farà capolino prima di tutto nelle Regioni meridionali.

Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia saranno le prime infatti a subire le masse di aria provenienti dal deserto africano. Già nell'ultima decade di maggio 2019 infatti la colonnina di mercurio potrebbe toccare i 30 gradi. Ma non solo, perché il caldo torrido è una spirale senza tregua: a causa del possibile elevato grado di umidità la temperatura percepita però potrebbe risultare molto più alta. Il Nord dovrà aspettare invece giugno per assaporare l'estate.









In base all'ultimo modello europeo ECMWF il clima diverrà torrido all'improvviso, con possibili picchi attorno ai 33-34 gradi su gran parte della Penisola, dalle Alpi alla Sicilia. Anche il mese di luglio, e fino alla metà di agosto, le temperature dovrebbero rimanere elevate. Gli esperti de Ilmeteo.it ipotizzano già possibili punte record tra i 43 ed i 44 gradi al Sud, in particolare nelle città di Catania, Palermo, Messina, Foggia e Lecce. Ma anche sulla Pianura Padana si potrebbero sfiorare i 40 gradi.





Arsura che dovrebbe persistere anche la notte. Quando torneremo quindi a respirare? Si pensa solo dopo Ferragosto, ovvero quando il clima dovrebbe tornare meno afoso e l'aria più respirabile. Le possibili improvvise correnti più fredde però potrebbe causare eventi climatici avversi, quali grandinate e alluvioni lampo. È il momento quindi di iniziare a pensarci e di prendere le dovute precauzioni. Come sempre, i più esposti sono bambini e anziani.







È sempre consigliabile avere in casa, almeno una stanza (o una serie di locali) dotati di aria condizionata. Al di là delle credenze popolari, questa utile invenzione salva più di vite di quanto si pensi e non porta malattie virali o batteriche (a meno che qualcuno non sia malato porti i germi dentro casa).

