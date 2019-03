Meteo, weekend invernale con temporali e grandine. Le previsioni

In tantissimi avranno pensato: è arrivata la Primavera! Bene, così è (ed è stato), ma per qualcuno, questa breve e dolcissima parentesi finisce qui, per il momento. Insomma, il bel tempo subirà uno stop nel weekend, ma sono in alcune regioni d’Italia. Le previsioni dicono che una perturbazione farà breccia nell’anticiclone, mettendo a rischio le tanto attese gite fuori porta con temporali e grandinate. Vediamo dunque cosa succederà fra Sabato e Domenica e quali saranno le zone colpite dalla brutto tempo. Già oggi gli effetti dell’annunciata perturbazione si faranno sentire sull’arco alpino e nel pomeriggio sera sulle zone del medio basso Adriatico e su parte del Sud.

Sabato mattina il meteo sarà tranquillo al Nord e sulle aree tirreniche del Centro, mentre avremo un tipo di tempo molto instabile sull'Abruzzo, il Molise, la Puglia con piogge e temporali in rapida estensione anche alla Basilicata, la Campania, la Calabria ed il nord est della Sicilia. Prestare attenzione ai rovesci temporaleschi i quali, localmente, potrebbero essere accompagnati da episodi di grandine.









Ma notate bene, sarà solo un fattore passeggero: col passare delle ore, i fenomeni, tenderanno ad esaurirsi sull'area adriatica e nel pomeriggio insisteranno ancora fra la Basilicata, la Calabria tirrenica ed ancora sui settori settentrionali della Sicilia. Su queste zone il tempo andrà migliorando verso sera.





Calano le temperature e rinforzano i venti da Nord; ancora tempo buono e molto mite altrove seppur con un moderato calo termico nei valori diurni. Nella giornata di stop, tuttavia, solo buone notizie in tutta la penisola: l'alta pressione tornerà a proteggere tutto il nostro Paese mantenendo condizioni di buona stabilità e con clima sempre molto mite per la stagione. Insomma, si prospetta un weekend di pace e serenità, di lunghi viaggi in auto ed epiche passeggiate tra le città e i meravigliosi borghi della nostra bellissima nazione.



Tante le manifestazioni che coloreranno l'assolato fine settimana: dal carnevale (un può dappertutto) alle numerose attività culturali disseminate in tantissimi comuni. Ma perché , con quasi 20 gradi centigradi, forse è il caso di andare ad assaggiare anche il mare per la prima volta, quest'anno. Insomma ce n'è per tutti i gusti! Ma occhio alle code in autostrada.

