Bufere di neve e nubifragi, da domani il meteo più nero dell’anno. Le previsioni

Non si placa l’ondata di gelo sull’Italia. Dopo le nevicate che hanno interessato il centro Italia e il versante Tirrenico in particolare, ecco che una nuova perturbazione è pronta a colpire il Paese. Una vasta area ciclonica di origine Polare Marittima entrerà infatti in rotta di collisione con il nostro paese a partire da questa sera richiamando a sé venti dai quadranti meridionali, più miti e ricchi di umidità che forniranno un surplus di energia per aver forti precipitazioni. Le prime piogge sono attese nel tardo pomeriggio su buona parte dei settori tirrenici tra Toscana, Campania, Lazio e Sardegna.

Successivamente il peggioramento si estenderà anche al Nord Ovest con piogge in Liguria e sarà la volta della neve. Prima debole via via a quote più basse tra Piemonte e Lombardia. Nel corso della notte la neve inizierà a cadere abbondante in particolare sulle province di Novara, Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Biella, Varese, Como, Monza Brianza, Milano, Pavia e Bergamo con accumuli compresi tra i 10 e i 20 cm in pochissime ore.











Col passare delle ore però l'azione dello Scirocco trasformerà i fiocchi in pioggia con rovesci intensi in particolare sulla Lombardia Orientale, Emilia Romagna e Veneto a partire dal pomeriggio di venerdì. Sul resto dei settori nordoccidentali la neve potrebbe continuare a cadere fino alla sera risultando essere l'evento nevoso più importante degli ultimi anni.









Antonio Sanò, direttore del sito www.iLMeteo.it avverte che sulle montagne sono attese vere e proprie bufere di neve con più di un metro e mezzo di accumulo oltre i 1000 metri su Alpi Marittime, un metro circa sulle Dolomiti in Trentino Alto Adige, poco meno sulle Alpi Retiche in Lombardia, sulle Orobie, in Veneto ed in Friuli Venezia Giulia. Il maltempo poi si sposterà rapidamente su tutta l'area tirrenica e la Sardegna, tra venerdì e sabato con la possibilità di avere forti precipitazioni con temporali e possibili nubifragi.







Massima attenzione in particolare tra la Liguria di Levante e Alta Toscana dove sono attese cumulate di pioggia con picchi oltre i 100 millimetri in pochissimo tempo. Insomma, c'è poca stare allegri. E potrebbe essere solo l'inizio visto che le previsioni a lungo termine per febbraio non promettono nulla di buona con il famigerato Burian che potrebbe tornare a visitare il Bel Paese.

