Big Snow in arrivo. Italia, nevicate record e temperature in picchiata. Il meteo ‘gelido’

L’inverno si prepara a mostrarci il suo volto più crudo: arriva Big Snow. Stiamo infatti per entrare in una fase delicata dal punto di vista meteo, ma che da un lato farà sicuramente felici gli amanti della neve e soprattutto l’ambiente del turismo invernale. Ci attendono alcuni giorni in cui, una delle maggiori protagoniste dello scenario meteo, sarà proprio la neve. Il team de iLMeteo.it avvisa che già oggi avremo un primo assaggio di quanto potrà accadere nei prossimi giorni con alcune nevicate anche in pianura al Nord e fino a bassa quota al Centro.

Ma il peggio arriverà da domani sera e per tutta la giornata di venerdì quando una nuova ed intensa perturbazione atlantica, alimentata da intense correnti meridionali, porterà un rapido peggioramento meteo ad iniziare dalla Sardegna e dal Nord Ovest. La presenza di sacche d’aria fredda nei bassi strati, proprio sulle regioni occidentali del Nord, manterranno le temperature ancora piuttosto rigide favorendo così precipitazioni nevose fino in pianura. (Continua dopo la foto)











Big Snow è insomma pronta a colpire e la neve potrà cadere con accumuli fino a 8 cm su città come Torino, fino a 15 cm a Milano ma in particolare sulle rispettive aree montuose con accumuli anche di 15-20 cm. Sul resto delle Alpi ci sarà un’autentica ‘festa della neve’ con accumuli superiori ai 50 cm in particolare sui comparti alpini orientali. (Continua dopo la foto)









Antonio Sanò, direttore e fondatore del iLMeteo.it avvisa che la neve inizialmente potrà cadere copiosa anche sulle aree dell’Appennino settentrionale localmente a bassa quota su quello emiliano occidentale. Tuttavia, col passare delle ore, i venti miti meridionali, provocheranno un graduale innalzamento della quota neve, dapprima sugli appenninici ed in seguito anche sulle Alpi. (Continua dopo la foto)







Sabato Big Snow non mollerà con maltempo intenso su gran parte d’Italia con piogge e locali nubifragi e neve abbondante sulle Alpi sopra i 7-800 metri. Domenica comincia a migliorare al Nord, ancora instabile al Centro-Sud. Intanto le città si preparano ad affrontare Big Snow. Il Comune di Milano, per esempio, è pronto ad affrontare l’ondata di freddo prevista da oggi, con rischio nevicate. Per il monitoraggio H24 della situazione, sarà attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) presso la centrale operativa della Protezione civile a cui prendono parte le direzioni mobilità e ambiente, sicurezza e polizia locale allo scopo di coordinare gli interventi. Le società Amsa e Atm mantengono lo stato di allerta e sono pronte ad attivare le procedure per intervenire in caso di presenza di neve su strada. Amsa ha infatti predisposto il posizionamento nella notte dei mezzi spargisale.

