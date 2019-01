“11 gennaio scuole chiuse”. Allerta maltempo, in ogni regione i comuni interessati

La perturbazione artica continua a infliggere problematiche al centro sud. E quindi, scuole ancora chiuse domani, venerdì 11 gennaio, a causa dell’allerta meteo per la neve che non dà tregua nelle ultime ore soprattutto alle regioni già colpite oggi. Nella giornata odierna, molti istituti hanno sospeso le lezioni in seguito alle ordinanze promulgate dai sindaci per le avverse condizioni meteorologiche, destinate a peggiorare ulteriormente nelle prossime ore. I territori più colpiti restano quelli di Campania, Basilicata e Abruzzo. Proprio alcuni comuni di quest’ultima regione, hanno già annunciato la chiusura delle scuole anche per domani.

Si tratta di Rapino, Pizzoferrato, Penne, Chieti, Orsogna, Fossacesia, Mozzagrogna e Santa Maria Imbaro. In Calabria scuole di ogni ordine e grado chiuse domani ad Acri, in previsione della possibilità di formazione di ghiaccio attesa durante la prossima notte, così come è confermato dall’ordinanza firmata dal sindaco Pino Capalbo. In Puglia, ed in particolare nel foggiano, a Monte San’Angelo come a San Giovanni Rotondo è prevista neve e temperature attorno a zero gradi, ma ancora nessun provvedimento è stato adottato circa la sospensione o meno delle attività scolastiche.(Continua dopo la foto)











È probabile che altri comuni si aggiungeranno all’elenco di quelli che già hanno deciso di tenere per domani le scuole chiuse per motivi di sicurezza, e che pertanto è in continuo aggiornamento. Il freddo continuerà per tutto il prossimo weekend, mentre già a partire dall’inizio della prossima settimana le temperature torneranno a salire di qualche grado. Ma andiamo a vedere nel dettagli quali comuni hanno scelto, tramite ordinanza sindacale, di lasciar le scuole chiuse anche nel giorno di venerdì 11 gennaio 2019. In Abruzzo: Rapino, Pizzoferrato, Penne, Chieti, Orsogna, Fossacesia, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro. (Continua dopo la foto)













Nella giornata del 10 gennaio, invece, erano state chiuse queste scuole. n Basilicata: Potenza, Guardia Perticara, Vietri di Potenza, Pescopagano, Abriola, San Fele, Pignola, Anzi, Bella, Rapone, San Severino Lucano, Muro Lucano, Castelgrande, Viaggianello, Corleto Perticara, Viaggiano, Latronico, Marsico Nuovo, Montemurro, Moliterno, Castelmezzano, Marsicovetere, Calvello, Cancellara, Sarconi, Tramutola, Lagonegro, San Chirico Raparo, Stigliano, Vaglio di Basilicata, Ruoti, Laurenzana, Paterno, Chiaromonte, Sant’Arcangelo, Castelsaraceno, Brienza, Avigliano, Filiano, Gallicchio, Missanello, Tricarico, Tito, Picerno, Satriano di Lucania, San Martino d’Agri

Episcopia, Rotondella, Pietragialla, Albano di Lucania, San Chirico Nuovo, Terranova del Pollino, Campomaggiore, Castelluccio Inferiore, Sant’Angelo Le Fratte, Oppido Lucano, Nemoli, Castel Nuovo Sant’Andrea, Filiano. (Continua dopo la foto)







In Campania: Salerno, Montesano sulla Marcellana, Atena Lucana, Caggiano, San Rufo, Casalbuono, Teggiano, Padula, Piaggine, Monte San Giacomo, Sala Consilina, Sicignano degli Alburni, Petina.

Ti potrebbe anche interessare: Meteo, tornano gelo e neve sull’Italia. Le regioni più colpite