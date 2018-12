Un’imponente struttura di alta pressione sta per conquistare tutta l’Europa e quindi anche l’Italia, presagendo un lungo periodo stabile ma con una breve parentesi di maltempo. Il weekend prenatalizio – avvisa il team del sito www.iLMeteo.it – sarà contraddistinto dalla nebbia al Nord, sulle pianure principali del Centro e sulle vallate alpine, prealpine e appenniniche. Soleggiato altrove, salvo qualche pioggia su Campania e Calabria.

La vigilia di Natale partirà con un tempo simile al Nord, entro sera però l'irruzione di venti più freddi da Nord/Nordest provocherà un blitz di maltempo dalle regioni adriatiche centro-meridionali verso il resto del Sud. Il giorno di Natale sarà quindi caratterizzato dalle ultime piogge al Sud ma migliorerà presto, mentre al Nord prevarranno ancora nebbie o cielo coperto. Le temperature aumenteranno con valori sopra la media anche di 10°.











"Dal giorno di Santo Stefano e almeno fino a domenica 30 – spiega Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito – l'alta pressione dominerà incontrastata tutto il Paese con tempo stabile, soleggiato e temperature nella media del periodo. Tra l'ultimo dell'anno e Capodanno invece è possibile l'irruzione di aria gelida di origine siberiana con conseguente crollo delle temperature, ma data la distanza temporale questa tendenza dovrà essere aggiornata nei prossimi giorni".













Meteo domenica 23 dicembre – Poche variazioni per domenica con prevalenza di schiarite, a parte la coda di una nuova perturbazione in addossamento alle Alpi con qualche fenomeno nevoso su zone di confine più settentrionali oltre i 1800/2000 metri. Foschie e nebbie non mancheranno in Val Padana. Nubi basse insisteranno più compatte sul basso versante tirrenico, con qualche residuo piovasco. Inverno in pausa – L'afflusso di correnti miti oceaniche continuerà a favorire un aumento delle temperature. Solo in Val Padana il clima si manterrà relativamente freddo, grazie al cuscinetto padano e alle nebbie localmente persistenti. La mitezza sarà più accentuata in montagna, con caldo anomalo. Per un calo termico bisognerà attendere Natale.







Lunedì 24 previsti 15° a Milano e Torino, 15°a Firenze, 16° a Roma e Napoli, 17° a Bari, fino a 18° a Catania. Temperature elevate anche in Montagna. In nottata arriva un fronte freddo dall’Europa nord orientale. Martedì 25 Dicembre Natale: Secondo 3bmeteo.it ”una veloce irruzione di aria fredda dall’Europa orientale spinge venti di tramontana e grecale sull’Italia, responsabili di una diminuzione delle temperature, anche sensibile sulle regioni orientali dove si perderanno rispetto al lunedì anche 5-7°. Le massime non dovrebbero andare oltre i 10° su Ancona, e Bari, diminuzione anche sulle città di pianura con 10° a Milano e Torino. Restano miti le Isole Maggiori con 16° a Cagliari e 15° a Palermo”. Le temperature tornano ad aumentare, stante il ritorno dell’alta pressione con valori in leggero rialzo rispetto al Natale, ma per fine mese il freddo dovrebbe ritornare, sempre da est.

