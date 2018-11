Arriva il ciclone. Il meteo che fa tremare l’Italia: neve e gelo in arrivo

Clima invernale in agguato. Secondo le previsioni del team del sito www.iLMeteo.it, infatti, un ciclone atlantico sta per raggiungere le regioni meridionali portando un'altra forte ondata di maltempo che determinerà un improvviso crollo termico. Già nel corso della giornata il tempo comincerà a cambiare con l'ingresso di venti di Bora e lo spostamento del ciclone verso il basso Adriatico. Il maltempo continuerà ad imperversare al Sud e anche sulla regioni adriatiche centrali con la neve che scenderà fin sopra i 1000-1300 metri, mentre in Sardegna soffierà un furioso Maestrale e sul Tirreno una forte Tramontana. Con l'avvento dei venti di Bora e poi Tramontana le temperature cominceranno a diminuire sensibilmente, tant'è che il risveglio di mercoledì sarà piuttosto freddo in pianura, giovedì addirittura sotto lo zero. Valori massimi in caduta libera con misure non più alte di 6°C al Nord, fino a 10-12°C al Centro-Sud. (Continua dopo la foto)



Con l'avvento dei venti di Bora e poi Tramontana le temperature cominceranno a diminuire sensibilmente: secondo gli esperti meteo, il risveglio di mercoledì 28 novembre sarà piuttosto freddo in pianura, giovedì addirittura sotto lo zero. Valori massimi in caduta libera con misure non più alte di 6 gradi al Nord e fino a 10-12 gradi al Centro-Sud.

Il vortice tenderà progressivamente a sfilare verso i Balcani, col tempo che migliorerà sull'Italia salvo per ultimi occasionali rovesci su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia , nonché sulla Sicilia settentrionale e sul reggino. Bel tempo soleggiato anche nella giornata di giovedì 29 novembre, con qualche isolato piovasco solamente sulla Sicilia tirrenica. Ma nel corso di venerdì 30 novembre secondo gli esperti meteo una nuova perturbazione atlantica si avvicinerà all'Italia.

Ultimi giorni del mese di Novembre poi via libera alla stagione INVERNALE che dal punto di vista meteorologico inizierà il 1° Dicembre. Cerchiamo allora di scoprire che tipo di mese sarà, provando a tracciare una linea di tendenza, focalizzandoci su temperature e precipitazioni.

Dai principali modelli meteo a nostra disposizione (GFS e ECMWF) ci giungono novità importanti rispetto alle ultime emissioni: sembra infatti che con l’inizio del prossimo mese l’alta pressione sub-tropicale possa riuscire nell'intento di rimontare su buona parte dell’Europa sud-occidentale. Di conseguenza per i giorni in concomitanza con la festività dell’IMMACOLATA ci aspettiamo un periodo di stabilità atmosferica con prevalenza di sole su tutta la nostra Penisola. Anche le temperature per questo periodo sono previste leggermente al di sopra delle medie storiche specie nei valori massimi.

Successivamente flussi più instabili interesseranno le nostre regioni meridionali e le due Isole maggiori, a causa della formazione di vortici ciclonici sul Mediterraneo. Non mancheranno quindi piogge e temporali a conferma di un surplus pluviometrico iniziato ormai da qualche mese e che sta interessando proprio i settori meridionali della nostra Penisola.

Intanto, dopo il 10 Dicembre, aria più fredda inizierà ad affluire da Nord riportando le temperature in media col periodo. Al Nord, con la stabilità atmosferica e la calma dei venti torneranno anche le nebbie, specie durante le ore notturne e al primo mattino. Anche il PERIODO NATALIZIO dovrebbe trascorrere, come già confermato anche negli ultimi aggiornamenti, sotto l’influsso dell’alta pressione. Ragion per cui ci aspettiamo giornate soleggiate in un contesto comunque freddo o in linea col periodo, ma anche riduzioni della visibilità in pianura.

