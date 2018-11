Meteo, rivoluzione in arrivo. A partire da oggi infatti - riferisce il team del sito iLMeteo.it - un campo di alta pressione proveniente dall'Africa conquisterà tutto il Sud, il Centro e il Nordest riportando un tempo più stabile e soleggiato. Soltanto il Nordovest, in particolar modo il Piemonte e la Liguria, saranno interessati dalle piogge, localmente anche moderate o forti, almeno fino a sabato 10. Altrove invece il sole sarà più prevalente, eccetto in Sardegna dove pioverà venerdì. Ma da domenica 11 e soprattutto lunedì 12 il beletempo e l'alta pressione conquisteranno gradualmente tutta l'Italia portando condizioni stabili di bel tempo, sole e clima ancora piuttosto mite per il periodo almeno per i successivi 5-7 giorni.

Successivamente potrebbe esserci una brusca virata verso condizioni ben più fredde. infatti da Mercoledì 21 le Regioni adriatiche verranno interessate da una massa d’aria fredda ed instabile in discesa direttamente dalla Russia che farà calare sensibilmente le temperature portando poi piogge sparse tra Puglia, Basilicata e Calabria. (Continua dopo la foto)



Sul resto della Penisola invece avremo beltempo con ancora l’Alta Pressione ben salda a far da scudo protettivo contro le perturbazioni di origine Atlantica anche se i valori termici sono previsti in calo e si riporteranno nelle medie del periodo.Una novità interessante ci giunge dallo studio dei modelli meteo (CFS) per gli ultimi giorni del mese di Novembre quando diremo addio al beltempo e un nucleo gelido con correnti via via più fredde in arrivo dall'Artico(settori tra la Scandinavia e la Russia) è pronto, a partire da Sabato 24, a fare il suo ingresso fin sull'Italia. (

Questa sarebbe la prima ondata di freddo della stagione in grado di portare le temperature sottozero anche in Pianura. Questo vortice depressionario si approfondirà poi sul Mar Tirreno innescando una fase di maltempo in particolare al Centro Sud con la possibilità di nuove precipitazioni intense sotto forma di rovesci o temporali. Si prospetta una seconda e conclusiva parte di Novembre alquanto movimentata dove si alterneranno alte pressioni - e beltempo -con tanto sole da una parte e fredde correnti instabili in discesa da Nord dall'altra.

Non resta che seguire l’evoluzione del tempo e rimanere sempre aggiornati con le ultime novità dai modelli meteorologici.

