Il maltempo in Italia degli ultimi giorni ha piegato il Veneto, una delle regioni più ricche del Bel Paese. A dare la cifra di quanto sta succedendo nel nord-est italiano è la stessa Protezione Civile che parla di una situazione apocalittica. A definire il dramma della devastazione per il maltempo in Veneto è la stessa protezione civile: "Dobbiamo partire subito perché se dobbiamo attendere la conta dei danni ci attiveremo almeno tra due mesi. Abbiamo una sofferenza in tutta Italia, ma in questo territorio è molto più pesante", sostiene il Direttore del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli all’incontro con il presidente del Veneto Luca Zaia, al termine del sopralluogo sulle zone colpite dal maltempo. "La situazione - ha detto - è pesante, apocalittica, strade devastate, tralicci piegati come fuscelli".

Dal sopralluogo effettuato dai Vigili del fuoco nel Bellunese, intanto, emerge una devastazione impressionante: la diga del Comelico è completamente ricoperta dagli alberi abbattuti. La strage degli alberi ha colpito anche il Vicentino, dove si stima che siano 500 mila le piante cadute. (Continua a leggere dopo la foto)



Ieri sera, il prefetto di Belluno Francesco Esposito ha invitato a non bere l’acqua torbida che esce dai rubinetti (o comunque a bollirla cinque minuti prima di usarla) perché secondo l’Usl Dolomitica non è potabile: un problema che riguarda 100 mila le famiglie. Intanto sempre in Veneto fanno paura le frane del Tessina, ai Chies d’Alpago, e della Busa del Cristo, a Perarolo di Cadore (Belluno), riattivatesi dopo le piogge dei giorni scorsi, che sono sotto osservazione. Viene monitorato anche lo smottamento del Rotolon, a Recoaro (Vicenza). E mentre il maltempo non dà tregua con previsione di pioggia intensa e nubrifagi, si fa la conta dei danni nei boschi. (Continua a leggere dopo la foto)

Quattordici milioni di alberi distrutti dal maltempo, e dopo quella in Val di Fiemme, in Trentino Alto Adige, anche la seconda foresta per importanza per la presenza di abeti rossi dai quali si ricava il legno per realizzare gli Stradivari, ha subito gravissimi danni. Si tratta della Val Saisera, una foresta in frazione di Valbruna Malborghetto che si trova nella zona di Tarvisio (Udine) in alto Friuli, vicina al confine con l'Austria. Intanto, il maltempo si sposta al sud Italia. Situazione tutt'altro che tranquilla in Sicilia dove i siti archeologici di Agrigento sono chiusi per allerta meteo e la linea ferroviaria Palermo Agrigento ferma fino alle 17 per ora per consentire il ripristino della massicciata erosa dalla pioggia. Strade completamente invase dal fango e trasformate in fiumi, smottamenti e allagamenti è la situazione a Petralia Soprana, in provincia di Palermo, dove ieri a causa del maltempo il fiume Salso è straripato nei pressi della frazione Raffo. Stamani la pioggia è tornata a cadere nel Comune delle Madonie. (Continua a leggere dopo la foto)



E la prima settimana completa di novembre cosa porterà con sé? Secondo le previsioni meteo ci saranno pioggia e nubifragi anche per la settimana entrante con un calo netto delle temperature: maltempo diffuso sulla Sicilia, con rovesci, temporali localmente forti e rischio di nubifragi. Dal pomeriggio nuovo sensibile peggioramento in Sardegna. Temperature massime in leggero aumento al Centro-Nord: punte massime fino a 23-24 gradi al Sud. Allerta rossa della Protezione civile in Sicilia (nord-occidentale e isole Egadi e Ustica, sud-occidentale e isola di Pantelleria, centro-meridionale e isole Pelagie) per rischio idraulico e idrogeologico. Allerta arancione nel Lazio e su settori di Emilia Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia.

