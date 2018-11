Una saccatura atlantica sull'Europa occidentale, dopo aver pilotato una intensa perturbazione venerdì, darà vita a una circolazione ciclonica 'incastrata' sul Mediterraneo centro-occidentale. Sui Balcani infatti continuerà ad agire il muro anticiclonico che ostacolerà l'avanzata verso Est di questa depressione, che di fatto manterrà il tempo instabile a tratti perturbato sull'Italia anche nel weekend. Le regioni a farne maggiormente le spese saranno quelle occidentali.

''Al momento - si legge su Meteo.it - piove forte su molte aree del centro Italia come nel sud del Lazio, il nord della Campania ma anche su tutto l'Abruzzo e l'ovest del Molise. Su queste Regioni sono presenti anche rovesci temporaleschi. Piogge forti interessano anche i settori centrali e meridionali della Sicilia come il caso della Provincia di Agrigento dove alcuni nubifragi hanno provocato numerosi allagamenti''.



Ma non se la passa bene nemmeno il nord, bagnato da piogge sparse fra la Liguria di levante, l'Emilia Romagna, il basso Veneto e il sud del Friuli. Partendo dal nord la situazione si manterrà grigia, uggiosa, di stampo puramente autunnale con piogge sparse che potrebbero risultare più incisive nella seconda parte del giorno su bassa Lombardia, Emilia Occidentale e fra il pomeriggio e la sera anche su Liguria di ponente e sui settori di nord est, specie sul Friuli.

Centro - Il sud del Lazio e il nord della Campania saranno interessati da qualche nubifragio. Piogge meno importanti invece altrove. Al sud le aree maggiormente a rischio di piogge forti saranno in serata le zone occidentali della Sicilia. Secondo quanto riportato da 3bmeteo nella giornata di sabato 3 novembre ''uggioso al Nord con qualche debole pioggia o pioviggine che tenderà a concentrarsi sul Nordovest. Nubi irregolari altrove con qualche precipitazione più probabile su centrali tirreniche e Isole Maggiori. Su quest'ultime rovesci e temporali anche intensi, in particolare sulla Sicilia sin dal mattino e verso fine giornata sulla Sardegna. Poco o nulla sulle adriatiche con spazio per maggiori aperture''.

Per la giornata di domenica è prevista una nuova perturbazione con rovesci e temporali sparsi, localmente forti, su Sardegna, Sicilia specie orientale, in avanzamento lungo regioni tirreniche, Calabria e più attenuati sulle adriatiche entro fine giornata. Piogge in nuova intensificazione sul Piemonte, a fine giornata anche su resto del Nordovest ed Emilia Romagna.

