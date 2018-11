Perturbazione che insiste e non molla. È di nuovo allerta maltempo sull'Italia e purtroppo si registrano altre vittime. In Val d'Aosta un albero è caduto sulla strada regionale 44 nel Comune di Lillianes, schiacciando un'auto su cui viaggiavano due persone che sono rimaste uccise. La strada è stata chiusa al traffico. Per scongiurare nuove tragedie, chiusa anche la strada statale 26, dal km 133.9 al km 143.1, tra il comune di Pré Saint Didier e il comune di La Thuile a causa della caduta di massi.

In Alto Adige, in Val Badia, dopo la morte del vigile del fuoco volontario ucciso da un albero, a perdere la vita ad Antermoia è stato un anziano di 81 anni. L'uomo stava lavorando sul tetto della malga adiacente alla sua abitazione che era stata danneggiata dalla tempesta che si è abbattuta in Alto Adige e in particolare proprio in Val Badia. Per cause ancora in via di accertamento, l'anziano è caduto dal tetto. A nulla sono valsi i soccorsi, prima dei suoi stessi familiari e poi del personale medico dell'elisoccorso Pelikan, giunto immediatamente sul posto assieme ai vigili del fuoco volontari della zona. (Continua dopo la foto)



Ed è morto all'ospedale di Bolzano l'automobilista rimasto gravemente ferito in un incidente stradale causato dal maltempo a Coldrano di Laces, in Val Venosta, nella notte fra lunedì e martedì. L'uomo, 53 anni, uscito da una galleria era finito con l'auto contro alcuni alberi abbattuti dal vento e il mezzo si era ribaltato.In Trentino il vento ha lasciato dietro di sé danni ingenti: la Protezione civile calcola che si siano schiantati al suolo, soprattutto in Val di Fiemme e Lagorai, fino a 1,5 milioni di metri cubi di bosco.

Si stima che siano circa 400 i chilometri di strade forestali che necessiteranno di interventi. In Alto Adige la zona più colpita dalla paerturbazione è quella di Carezza, in Val d'Ega, con un migliaio di alberi schiantati.'La profonda perturbazione di origine atlantica, presente sulla penisola iberica, sta convogliando sul nostro Paese intense correnti caldo-umide ed instabili che, nelle prossime ore, determineranno il persistere di condizioni di spiccata instabilità su gran parte del territorio nazionale'' comunica il Dipartimento della Protezione civile.

Situazione critica nel bellunese dove il quarto giorno di alluvione è cominciato sotto una pioggia battente, dopo 48 ore di tregua a riparare danni. E i danni sono molto ingenti. Interi comuni sono ancora senza collegamenti viari, energia elettrica e linee telefoniche. Decine di migliaia di abitazioni erano nelle notte senza luce, non solo nei paesi di montagna, quelli isolati, ma anche a Belluno.

Larghe parti della provincia sono completamente isolate: si stanno esaurendo benzina e generi alimentari. Sono oltre trenta le strade principali ancora chiuse, quelle comunali non si contano neppure. La rete idrica che, in alcuni punti, risulta gravemente danneggiata. per colpa della perturbazione Tutte le sorgenti sono state interessate da massicci apporti di acqua piovana con relative impurità.

Per questo motivo, la Prefettura di Belluno raccomanda di non utilizzare l'acqua che manifesti evidenti problemi di torbidità, nemmeno a fini igienico sanitari. Si consiglia anche di utilizzare l'acqua ad uso potabile solo previa bollitura della durata di almeno 5 minuti. Sono in corso accertamenti da parte dell'ULSS n. 1 Dolomiti e del BIM - GSP per verificare la situazione dei singoli acquedotti.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto la perturbazione è stata valutata anche per la giornata di domani, venerdì 2 novembre, allerta rossa sui bacini montani e pedemontani del Veneto e allerta arancione sui restanti settori. Allerta arancione anche su Appennino pavese, in Lombardia, sui settori costieri meridionali della Toscana, sull’intero territorio di Umbria, Lazio e Campania, su alcuni settori di Abruzzo, Molise e sui bacini costieri occidentali e centro-meridionali della Sicilia. Valutata inoltre allerta gialla su gran parte dell’Italia''.

