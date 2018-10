Previsioni disastrose. Maltempo, l’allarme dell’esperto: “Nei prossimi giorni”

Il bilancio delle vittime del maltempo è salito a 9. Nella notte invece un vigile del fuoco volontario è deceduto durante il taglio di un albero pericolante per il forte vento a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano. Sempre a causa della caduta di alberi ieri due persone sono morte schiacciate nella loro auto, nel frusinate, e un'altra persona ha perso la vita a Terracina.

Una persona è morta a Napoli mentre camminava, colpita da un altro albero abbattuto, e una quinta persona è deceduta dopo essere stata colpita da un cornicione vicino a Savona. Un'altra vittima per il maltempo estremo è stata poi registrata in serata, travolta da un albero a Feltre, in provincia di Belluno. Risulta ancora disperso invece il proprietario della barca a vela finita domenica scorsa contro gli scogli del porto di Catanzaro. (Continua dopo la foto)



La violenta perturbazione, che ha portato maltempo, nubifragi, vento forte, mareggiate e frane da nord a sud, ha provocato la caduta di migliaia di alberi e anche danni e disagi alla viabilità, con problemi alla circolazione ferroviaria e aerea. E non è finita "La depressione si è molto approfondita, si sono verificate delle differenze di pressione importanti dalle quali deriva la forte intensità del vento, in molti casi superiore ai cento chilometri orari”.

E ancora: “In Sardegna vicine ai 200, ma in parte dovuta alla morfologia locale", spiega al Giorno Guido Guidi, colonnello dell'aeronautica militare. E nei prossimi giorni non andrà meglio. Oggi martedì 30 ottobre ci sarà una pausa: "La fase apicale è in transito in queste ore, ci saremo dentro questa notte e domattina (stamattina, ndr) la situazione va verso un miglioramento graduale, non generalizzato e improvviso”.

Poi conclude: “Ancora per domani (oggi, ndr) su Appennini e Alpi ci sarà il rischio di locali precipitazioni intense. I venti si attenueranno". Ma, annuncia il meteorologo, "tra mercoledì e giovedì è previsto l'arrivo di un'altra fase di maltempo con venti di scirocco e precipitazioni, ma più attenuata rispetto a quella attuale". Si è trattato di una "perturbazione extratropicale" che ha "caratteristiche spaziali e temporali ridotte, possiamo parlare di un fenomeno singolo che non è attribuibile del tutto a evoluzioni climatiche di sorta. Anche perché abbiamo dei precedenti sul territorio. Purtroppo gli eventi estremi capitano. Se nell'intensità di questa depressione e nei fenomeni associati possono aver giocato un ruolo le temperature elevate dell'ultimo periodo, questo è sicuramente un fattore". Comunque "non stiamo diventando un Paese tropicale, l'autunno è una stagione a rischi di eventi naturali nel clima Mediterraneo".

