Allerta meteo in tutta Italia: bollino rosso in molte regioni. Ottobre, decimo mese dell'anno, se ne va lasciando il segno: vento forte, piogge intense e rischio nubifragi da nord a sud. Scuole chiuse oggi lunedì 29 ottobre in tutte le regioni con l'allerta rossa. A cominciare da Genova e Liguria. In Friuli Venezia Giulia, nelle province di Belluno, Vicenza (dove saranno chiuse anche martedì), a Treviso e nella Città metropolitana di Venezia. Studenti a casa anche a Livorno, dove sono off limits anche i parchi, e in sei Comuni del Grossetano.

Nella provincia di Grosseto è infatti stata diramata un'allerta arancione per forti temporali, vento e rischio idrogeologico e idraulico. I sindaci hanno pertanto deciso la chiusura delle scuole nei comuni di Manciano, Sorano, Pitigliano, Magliano in Toscana, e Orbetello. Nella serata di ieri domenica l'accesso al Brennero è stato inderdetto: una frana si è abbattuta sull'Autostrada A22 e ha coinvolto anche la linea ferroviaria, obbligando alla chiusura di entrambe le arterie tra Vipiteno e il Brennero.Chiusa anche la statale, tra Ponticolo e Colle Isarco. (Continua a leggere dopo la foto)



Anche a Roma, "a seguito dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Lazio" la sindaca Virginia Raggi (che ha annullato il suo viaggio in Argentina per seguire la situazione) ha firmato un'ordinanza in tal senso. Portoni sbarrati anche negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia. "Il provvedimento - spiega il Campidoglio - si è reso necessario per prevenire situazioni di pericolosità per l'incolumità dei bambini e degli studenti, nonché per motivi attinenti alla sicurezza e circolazione stradale". (Continua a leggere dopo la foto)

Qual è la situazione meteo prevista per la giornata di oggi, lunedì 29 ottobre 2018, in Italia? La perturbazione che ha raggiunto il Bel Paese si muoverà molto lentamente insistendo anche oggi sul nostro territorio. Sarà accompagnata da forti venti meridionali carichi di umidità, che continueranno a scaricare notevoli quantitativi di pioggia in molte regioni. Questa fase di maltempo vivrà l'apice proprio oggi lunedì quando risentiremo della parte più attiva della perturbazione (il fronte freddo), con piogge, temporali e possibili nubifragi con conseguente incremento dei livelli di criticità, in particolare al Nord e nelle regioni centrali tirreniche. Infatti, gli ultimi aggiornamenti dei modelli atmosferici stimano per molte zone accumuli totali di pioggia entro la fine di oggi fino a 150/200 l/mq (litri al metro quadrato), ma con picchi anche di 400 l/mq possibili su Alpi e Prealpi centro-orientali, e relative zone pedemontane, in Liguria e in Friuli. (Continua a leggere dopo la foto)



Continua a piovere forte a Milano e in gran parte della Lombardia, e così sarà per le prossime ore. La Regione ha emesso un bollettino di allerta meteo arancione, quello che fa riferimento a "fenomeni più intensi del normale, pericolosi per le cose e le persone". Allerta rossa invece per rischio idrogeologico da mezzanotte su tutta la fascia prealpina, che coinvolge parte delle province di Varese, Como, Lecco, Bergamo e Brescia...

