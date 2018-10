Il meteo di questa settimana non promette nulla di buono. Se infatti oggi sarà una giornata caratterizzata da un sostanziale bel tempo su tutta la Penisola, nel weekend è previsto un intenso peggioramento che investierà tutta Italia. Secondo il team del sito ilMeteo.it, da sabato una forte perturbazione atlantica sarà sospinta da venti nordoccidentali e alimentata da forte Scirocco. La perturbazione colpirà le regioni settentrionali con piogge via via più diffuse e abbondanti, in particolar modo sulla Liguria, sulle Alpi, sulle Prealpi e sul Friuli Venezia Giulia.

Domenica raggiungerà anche le regioni centrali con forti temporali e nubifragi attesi sulla Toscana, sul Lazio anche a Roma e sulle Marche. Attenzione perché le precipitazioni potrebbero risultare molto abbondanti con rischio di alluvioni lampo su molte regioni.Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ci dice che il maltempo continuerà anche nella giornata di lunedì 29. (Continua dopo la foto)



Con le piogge e i temporali che oltre a bagnare ancora il Centro-Nord si estenderanno anche al Sud. Le temperature subiranno un forte aumento di notte a causa dei venti più caldi meridionali, caleranno di giorno con valori sotto i 20°C su tutta Italia.Il meteo subirà uno sviluppo tipicamente autunnale tende ad instaurarsi sul nostro Paese un'area di bassa pressione.

Le precipitazioni tenderanno ad essere superiori alla media al Sud, al di sotto dei valori di riferimento al Nord ed in Sardegna mentre altrove si manterranno nella norma. Per quanto riguarda le temperature, queste risulteranno in linea con il periodo solamente sulle regioni settentrionali e più basse altrove. Il meteo per il ponte dei Santi vedrà la presenza di un campo di pressioni relativamente più basse, anche se meno accentuato rispetto alla settimana precedente.

Le precipitazioni tenderanno a risultare superiori alla media del periodo al Centro-Sud tirrenico; si manterranno invece nella norma al Nord. Il quadro termico sarà caratterizzato da valori inferiori a quelli di riferimento su tutto il territorio.Nella prima settimana di novembre invece il meteo subirà un nuovo stravolgimento. Le precipitazioni risulteranno al di sopra della media attesa al Nord e in parte al Centro mentre si manterranno nella norma al Sud. Le temperature tenderanno a rientrare nella norma al Centro e al Sud mentre continueranno a risultare al di sotto della media del periodo al Nord.

